Fidal: le gare infrasettimanali in regione e fuori regione

Dal 28 al 30 maggio lo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ha ospitato la finale dei campionati studenteschi di Atletica leggera su pista sia per la categoria cadetti sia per la categoria allievi. I campionati regionali valle d’Aosta avevano visto la vittoria degli istituti secondari di primo grado Monte Emilius 3 al maschile e Mont Rose A al femminile e degli istituti secondari di secondo grado ISIT Manzetti al maschile e ISILTEP di Verrès. Assieme alle rappresentative studentesche hanno gareggiato anche i vincitori individuali della tappa regionale delle varie specialità. A completare la spedizione hanno gareggiato come individualisti anche gli atleti DIR di vari istituti valdostani.

Da evidenziare sicuramente le posizioni ottenute da diversi cadetti e allievi che sono riusciti a raggiungere al top 10 della propria specialità.

Francesca Ticchio (I.S. Monte Rosa A/Atl. Pont-Donnas, 2010) ottiene la medaglia di bronzo nel salto in lungo. Nella gara di qualifica riesce ad accedere alla finale con la misura di 4,51 m e in finale, all’ultima prova della sua progressione riesce ad ottenere un 5,02 m salta saltando per la prima volta in carriera oltre i 5 m aggiungendo 4 cm al proprio primato personale di 4,98 m. Sempre nelle cadette femminile altra notevole prestazione è quella di Mia Zabaite (I.S. S. Roch/Atl. Sandro Calvesi, 2010), individualista, che ottiene la 9a posizione negli 80 m piani. Si è qualificata durante le batterie degli 80 m con il tempo di 10”91 come prima ripescata e nelle semifinali sfiora di un soffio la semifinale, prima esclusa, con il tempo di 10”78.

Carlotta Giovanetto (I.S. ILTEP Verrès/Atl. Pont Donnas, 2009) sugli 100Hs H76 ottiene la 5a posizione. Si è qualificata con la Q, qualifica diretta, con il secondo posto durante le batterie e con il tempo di 14”94, battendo il suo recente personale ottenuto di 15”28, accedendo così alle semifinali. Accede alla finale con il terzo tempo e personale di 14”34 che toglie quasi 1 secondo al 15”28. In finale arriva 5a con il tempo di 14”46. La staffetta del I.S. ILTEP Verrès composta da Sophie Yon, Jade Porceillon, Giada Borney e Carlotta Giovanetto ottiene la 7° posizione con il tempo di 51”43.

Altri ottimi posizionamenti nella categoria allieve sono quelli di Martina Milani (L.ICAM/Atl. Cogne Aosta, 2007), individualista, che sui 1000 m si qualifica per la finale con la Q grande arrivando 3a della propria batteria e ottenendo in finale la 10° posizione con il primato personale di 3’04”24 migliorando di 6” il 3’10”65 che aveva precedentemente; Jade Porceillon (I.S. ILTEP Verrès/Atl. Pont Donnas, 2008) che nel salto in alto riesce a qualificarsi per la finale con la misura minima di 1,50. In finale salta nuovamente 1,50 m, ma sbaglia 3 tentativi alla quota successiva di 1,55 m e finisce con ottenere un ottimo 10° posto.

Per la Monte Emilius 3 (Cadetti): Nicolò Ricupero (2010) 36° negli 80 m (11”03), Armin Blanc (Atl. Sandro Calvesi, 2010) 23° negli 80Hs (13”61, semifinalista), Simone De Luca (2010) 32° nei 1000 m (3’20”18), Tobia Boldrini (Atl. Sandro Calvesi, 2010) 21° nel salto in alto (1,50 m), Cristophe Vierin (Atl., Sandro Calvesi, 2010) 21° nel salto in lungo (4,77 m), Federico Stacchetti (2011) 32° nel peso da 4kg (8,35 m), Joseph Bisson (2010) 33° nel lancio del vortex (34,96 m). La staffetta 4x100 m composta da Armin Blanc, Cristophe Vierin, BOLDRINI Tobia Boldrini e Nicolò Ricuoero si classifica 18a in 52”58.

Individualisti (Cadetti): Mattia Iannone (Eiunaudi Aosta, 2010) 7° 80 m DIR (12”15, semifinalista), Simone Ludovico Totaro (I.S. I. Barone, 2010) 32° negli 80 m (10”79), Leonardo Casarotto (I.S. S. Francesco/Atl. Cogne Aosta, 2010) 21° nei 1000 m (3’08”09), Jacques Eloi Favre (I.S. A.J.M. Trèves, 2010) 17° nel salto in alto (1,55 m), Francesco Filippo Adami (I.S. A.J.M. Trèves, 2010), 18° nel salto in lungo (4,85 m), Assane Andrea Seck (I.S. S. Roch, 2011) 29° nel getto del peso 4kg (8,72 m), Nicholas Mortara (I.S. A.J.M. Trèves, 2010) 16° nel vortex (53,51 m).

Per l’I.S. Mont Rose A: Martina Bosonin (2010) 36a negli 80 m (12”15), Ludovica Lingeri (2011, Atl. Pont Donnas) 29a su 80Hs (17”15), Annachiara Rolfini (2010, Atl. Pont Donnas) 15a nei 1000 m (3’30”25), Cecilia Lazzarin (2010 Atl. Pont Donnas) 33a nel salto in alto (1,25 m), Francesca Ticchio (2010, Atl. Pont Donnas) 3a nel salto in lungo (5,02 m, finalista), Benedetta Chieno (2010) 35a nel peso da 3kg (6,30 m), Annie Linty (2011) 37a nel vortex (10,63 m). La staffetta 4x100 m dell’I.S. Mont Rose formata da Ludovica Lingeri, Cecilia Lazzarin, Martina Bosonin e Francesca Ticchio si classifica 14a in58”10.

Individualisti (Cadette): Almas Bosio Malacrida (Abbè Prosper Duc, 2010) 3a sugli 80 m (12”46, finalista), Mia Zabaite (I.S. S. Roch/Atl. Sandro Calvesi, 2010) 9a sugli 80 m (10”78, semifinalista), Emma Forti (I.S. S. Roch, 2010) 21a sugli 80Hs (16”47, semifinalista), Annie Perin (I.S. A.J.M. Trèves, 2010) 18a nel getto del peso 3kg (7,74 m), Noemi Perron (I.S. A.J.M. Trèves, 2010) 25a nel vortex (36,35 m).

I.S. Manzetti (Allievi): Daniel Conte (2008) 35° sui 100 m (12”96), Matteo Maniezzo (Atl. Cogne Aosta, 2007) 22° sui 100Hs (14”79, semifinalista), Etienne Mappelli (2007, Atl. Cogne Aosta) 24° sui 1000 (2’47”63), Leonardo Marana (2007, Atl. Cogne Aosta) 27° nel salto in alto (1,65 m), Matteo Actis (2008) 35° nel salto in lungo (4,62 m), Teseo Bortolotti Barrel (2008) 30° nel peso 5kg. La staffetta 4x100 m composta da Daniel Conte, Matteo Actis, Marana Leonardo e Matteo Maniezza si è classificata al 15° posto in 47”71.

Individualisti (Allievi): Mohamed Naim (ILTEP Vèrres, 2009) 8° sui 100 m DIR (15”25, Finalista), Gabriel Louis Leone (Liceo Regina Maria Adelaide/Atl. Cogne Aosta, 2007) 25° sui 100 m (11”76), Emanuele Di Donato (ILTEP Vèrres, 2007) 6° sui 1000 m DIR (4’13”65), Matteo Garin (I.S. ILTEP Verrès, 2008) 24° nel salto in lungo (5,57 m), Maksim Polin (LICAM, 2007) 8° nel salto in lungo DIR (3,89 m).

I. Liceale Tec. Prof (ILTEP) Verrès (Allieve): Sophie Yon (2007, Atl. Pont Donnas) 25a nei 100 m (13”50), Carlotta Giovanetto (Atl. Pont Donnas) 5a nei 100Hs (14”34, finalista), Cloe Zoppo Ronzero (Atl. Pont Donnas, 2009) 23a sui 1000 m (3’15”30), Jade Porceillon (Atl. Pont Donnas, 2008) 10a nel salto in alto (1,50 m), Giada Borney (Atl. Pont Donnas, 2008) 24a nel salto in lungo (4,70 m), Alice Lingeri (Atl. Pont Donnas, 2007) 29a nel getto del peso 3kg (7,78 m). La staffetta 4x100 m composta da Sophie Yon, Jade Porceillon, Giada Borney e Carlotta Giovanetto 7a in 51”43.

Introd - 16 Cronoscalata Introd - Les Combes (prova di Campionato regionale)









Mercoledì 29 maggio si è tenuta la 16° Cronoscalata Introd-Les Combes. La gara è valida come una delle tre tappe per il conseguimento del titolo di campione regionale. Il percorso si è articolato con partenza dal parco del castello di Introd e arrivo in località Les Combes per una distanza di circa 2,8 km e un dislivello positivo di 450 m.

La gara è stata vinta da Massimo Farcoz (U.S. Malonno) in 17’50”, 2° Didier Abram (A.P.D. Pont Saint Martin) in 18’34” e 3° Dennis Brunod (Atletica Monterosa Fogu Arnad) in 18’40”. I primi tre valdostani classificati che guadagnano i punti per il titolo di campione regionale sono Dider Abram, Thierry Brunier (A.P.D. Pont Saint Martin), 7° generale in 19’29”, e Andrea Gorret (Polisportiva Sant’Orso Aosta), 9° genrale in 19’53”.

Al femminile la gara è stata vinta da Noemi Junod (Polisportiva Sant’Orso Aosta) con il tempo di 22’00”, 2a Axelle Vicari (CUS Pro Patria Milano) in 22’59” e 3a Michela Comola (Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 23’36”. Per la classifica regionale guadagnano punti Noemi Junod, Michela Comola e Laura Segor (Polisportiva Sant’Orso), 4a in 23’41”.

Il podio Cadetti è composto da Cristian Gabriele Pivot (Atl. Sandro Calvesi) 1° in 21’23”, Semmi Mortara (Atl. Sandro Calvesi) 2° in 21’54” e Luca Beltramelli (Atl. Monterosa Fogu Arnad). Il podio cadette, invece, vede al 1° posto Letizia Bochicchio (Atl. Cogne Aosta) 1a in 27’07”, 2a Giulia Framarin (Atl. Cogne Aosta) in 28’08” e 3a Francesca Milani (Atl. Cogne Aosta) in 29’24”.

Il podio allievi vede il trionfo di Marco Magistro (A.P.D. Pont Saint Martin) che si classifica anche 5° assoluto con il tempo di 19’12” lasciando un gap di 4’ dal 2° classificato Laurent Coutier (Polisportiva Sant’Orso) che conclude in 23’04”. A completare il podio Etienne Chenal (Atl. Sandro Calvesi) in 23’39”. La gara allieve è stata vinta da Estelle Diemoz (A.P.D. Pont Saint Martin) in 28’04” unica partecipante di categoria.

Tra gli Juniores vince Etienne Verraz (A.P.D. Pont Saint Martin) in 21’17, 2° Didier Coutier (Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 25’08” e 3° Mathieu Cretier (A.P.D. Pont Saint Martin) in 26’01”. Per la categoria Juniores femminile vince Francesca Garetta (ASC - Lo Contrebandjè) in 35’06”.

Per la categoria Master AM 1° Henry Grosjacques (Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 19’37”, 2° in 20’56” Matteo Savin (A.P.D. Pont Saint Martin) e 3° Rudy Vallet (ASC – Lo Contrebandjè) in 21’04”. Al femminile 1a Elisabetta Negra (ASD Inrun) in 23'27", 2a Federica Barailler (A.P.D. Pont Saint Martin) in 23’50” e 3a Lisa Borzani (Bergamo Stars Atletica) in 23’54”.

Per la categoria Master BM Dennis Brunod (Atletica Monterosa Fogu Arnad) vince in 18’40” tempo che gli vale anche il 3° posto assoluto, 2° Matteo Giglio (ASD Inrun) in 21’10” e 3° Laurent Rene Vuillermoz (ASC – Lo Contrebandjè) in 21’54”. Per la categoria Master BF la vittoria va a Federica Teppex (ASD Inrun) in 25’51”, 2a Marina Fernandoz (ASD Inrun) in 25’59” e 3a Claudia Titolo (ASD Inrun) 26’35”.

Per la categoria Master CM 1° Marco Bethaz (ASD Inrun) in 23’24”, 2° in 23’37” Stefano Vermillon (A Polisportiva Sant’Orso Aosta) e 3° Ettore Champretavy (Atletica Monterosa Fogu Arnad) in 23’46”.

Le prossime tappe saranno 31 maggio – PONT-SAINT-MARTIN – Erasmus Run e 25 agosto – La Thuile - LA Thuile – Petosan.





Ottimi risultati per i valdostani al 2° meeting del circuito Silver Lombardia a Zogno (BG), rinomato per le gare di mezzofondo di altissimo livello, tenutosi nella serata di mercoledì 29 maggio.

Sveva Nobili (Atl. Sandro Calvesi, 2002) sui 1500 m va al record personale con il tempo di 4’36”21 riuscendo a migliorarsi di 2 secondi rispetto all’anno scorso 3’38”81. Felice commenta la gara: “La gara è andata molto bene, non me l'aspettavo. La gara è stata molto veloce ed il livello delle mie avversarie era altissimo e subito sono partita forte per non rimanere imbottigliata e mi sono ritrovata sesta. Ho calato un pochino nella seconda parte di gara e mi sono ritrovata penultima, nonostante questo mi sono sentita bene e sono riuscita a tenere chiudendo anche abbastanza forte. Non sono scoppiata e ho provato delle sensazioni migliori rispetto alle gare precedenti di Pavia e Mondovì: tutta un'altra sensazione. Condizioni buone con temperature ottime per correre e un buon treno davanti. Sono molto contenta di come sia andata.” Nella classifica generale Nobili si classifica al 23° posto.

Sui 5000 m maschili si sono sfidati nella seconda batteria Diego Yon (Atl. Pont Donnas, 2003) e Leon Martinet (Atl. Sandro Calvesi, 2005). Yon vince la seconda la seconda serie dei 5000 m facendo una gara tutta in testa, prima dietro la lepre e poi da solo per gli ultimi 5 giri portando a casa il primato personale di 14’44”51 migliorando il 14’57”42 fatto a sempre a Zogno nel 2023. Commenta la gara: “I primi tre km sono passati abbastanza in fretta e senza problemi perché c'era la lepre che dava il ritmo. Gli ultimi due km ho corso completamente solo. Sono andato lì per fare un bel tempo e non per vincere la batteria, quindi, ho provato a tenere duro e chiudere possibilmente forte. Sono contento, però se ci fosse stato uno stimolo in più si sarebbe potuto correre ancora meglio.” Il tempo rappresenta anche il minimo di categoria per i campionati italiani Promesse in programma dal 26 al 28 luglio a Rieti.

Nella stessa batteria anche Martinet si migliora di 20” rispetto al 15’17”61 ottenuto quest’anno a Mondovì concludendo i 12 giri e mezzo in 14’57”20. Martinet dice: “La gara è stata tirata con un bel treno davanti. Ho cercato di rimanere attaccato anche se ho patito parecchio il penultimo km. Comunque, sono passato al 3000 attorno ad 8'56"-57" e poi l'ultimo km ho cercato di tenere e chiudere forte l'ultimo giro riuscendo a concluderlo in 1'07. Sono contento del tempo, ma sento di poter fare di meglio.”

Yon si classifica al 12° posto, mentre Martine al 16°.

Al meeting Silver di Zogno presenti anche tre atleti valdostani tesserati per la società toscana G.P. Parco Alpi Apuane che hanno gareggiato nei 1500 m maschili. Lorenzo Brunier che conclude la gara al 29° posto con il personale di 3’55”91, Loic Proment 38° con il personale e prima volta sotto i 4’ di 3’59”66 e Daniele Younes Tarhia 57° in 4’08”64.