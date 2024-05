In attesa della Monte Rosa SkyMarathon®, la gara più alta d’Europa

Preparando la sesta edizione dal rilancio nel 2018, organizzatori, partner, atleti e fan contano i giorni dopo le recenti abbondanti nevicate per provare l’emozione di gareggiare nello scenario più spettacolare degli ultimi anni sul tracciato innevato e sui ghiacciai.

Con l’indispensabile supporto di Monterosa 2000 SpA, la società delle funivie con sede alla partenza del percorso ad Alagna Valsesia., Gli impianti di risalita funzionano estate e inverno portando sciatori e alpinisti fino a 3.275m di altitudine.

Monterosa 2000, partner dell’evento. La funivia opera in inverno e d’estate portando sciatori e alpinisti a 3.275m di quota. ©Monterosa 2000 SpA

Andrea Colla, Direttore di Monterosa 2000, commenta: “Attendiamo con ansia questo importante evento simbolo della comunità Alagnese, della tenacia e dell’amore verso la montagna che suggella l’avvio della stagione alpinistica e ci vedrà nuovamente impegnati a supporto degli organizzatori. Quest’anno l’edizione 2024 sarà caratterizzata da un terreno di gara corposamente innevato, auguriamo quindi a tutti partecipanti una fantastica giornata di sport e di amicizia.

Ci vediamo al traguardo!”

Il programma del fine settimana si apre con le due gare principali di sabato 15 giugno, la Monte Rosa SkyMarathon e l’AMA VK2, il tosto doppio Vertical Kilometer, mentre domenica 16 giugno è la volta della Monte Rosa Vertical, un classico Vertical Kilometer introdotto lo scorso anno.

Mico Sport, azienda bresciana esperta nel settore di calze e capi tecnici per le performance sportive outdoor, è ancora una volta una gradita aggiunta agli eventi della Monte Rosa SkyMarathon. “Felici di essere a fianco, per il secondo anno consecutivo, di una gara così prestigiosa e di lunga data.”, ha affermato Giovanni Setti, membro del CdA Mico Sport. “L’emozione si fa forte, e ci auguriamo sia un’edizione indimenticabile”.

Mico Sport torna offrendo prodotti tecnici per tutte e tre gli eventi del Monte Rosa. ©@josemiguelmunoze

Mico Sport fornirà i propri prodotti nei pacchi gara degli atleti in tutti e tre gli eventi. I partecipanti alla Monte Rosa SkyMarathon riceveranno un gilet altamente tecnico studiato per evitare la dispersione del calore corporeo e allo stesso tempo offrire estrema traspirabilità e libertà di movimento.

I pacchi gara per AMA VK2 offriranno una maglia con zip a maniche lunghe pensato per le attività outdoor in tessuto tecnico leggero e traspirante.

Gli atleti che gareggiano nel breve ma ripido Monte Rosa Vertical riceveranno un paio di calze da corsa a compressione Oxi-jet che donano energia e aiutano il recupero in questo sforzo esclusivamente in salita.

Torna a sostenere gli eventi Guidi, azienda produttrice per il settore nautico. Daniele Guidi, Responsabile Qualità e Sostenibilità, ha dichiarato: “Fondata nel 1968, Guidi si è sempre distinta per ricerca, sviluppo e comunicazione, collaborando negli anni con diverse attività sportive tra cui la Monte Rosa SkyMarathon® che rappresenta un evento prestigioso ed importante per la Valsesia. Ora, per il terzo anno consecutivo, Guidi torna a collaborare con la speranza di trascorrere uno splendido fine settimana condividendo festa e fatica con la comunità degli sportivi che in quei giorni invadono Alagna”.

Dal mare al cielo, anche quest’anno Guidi, azienda produttrice per il settore nautico, è partner degli eventi. © Chiara Guglielmina

SCARPA, leader italiano nelle calzature da montagna e outdoor running, è partner della corsa per il quarto anno. Il Category Manager Marco De Gasperi ha dichiarato: “La Monte Rosa SkyMarathon è una manifestazione che è entrata di diritto nel ristretto novero di competizioni “uniche” di corsa in alta quota tuttora organizzate a livello mondiale.

“La partnership con SCARPA, è la simbiosi perfetta fra due realtà aventi un legame indissolubile con la montagna e la performance. Per questo motivo, lo storico brand di Asolo vuole portare i propri prodotti in quota: non solo con i propri atleti impegnati nella competizione di skyrunning, ma offrendo una esperienza unica e speciale a degli invitati esclusivi sui ghiacciai del Monte Rosa.”

In tema di neve e ghiacciai torna anche l’azienda italiana NORTEC con il suo prodotto indispensabile, i micro ramponi, equipaggiamento obbligatorio – anche nel regolamento di gara – per i concorrenti che corrono nei tratti alti della gara.

SCARPA a bordo per il quarto anno, porta i propri prodotti in quota. ©@josemiguelmunoze

Un nuovo partner a sostegno degli eventi quest’anno è il tour operator online WeRoad, una start-up italiana specializzata in viaggi di gruppo per avventurieri fuori dai sentieri battuti.

Ai festeggiamenti si aggiungerà la Piemontina, produttrice di vini locali, che contribuirà con i suoi prodotti nei pacchi gara e fornirà i vini per le premiazioni.

Il comitato organizzatore, AMA Asd, è lieto di poter contare ancora una volta sui propri partner istituzionali: Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comuni di Alagna Valsesia e Gressoney la Trinité e Consorzio Monte Rosa Valsesia.

È una lunga strada in salita e una lunga discesa: 7.000m in totale. ©@josemiguelmunoze

Gli eventi contano anche il Certificato ISO per la gestione sostenibile degli eventi sportivi di skyrunning assegnato lo scorso anno. Gli standard di gestione ambientale sono progettati per contribuire a ridurre l’impatto ambientale, ridurre i rifiuti ed essere più sostenibili.

Prezioso supporto da parte di importanti aziende e i partner istituzionali, insieme alla partecipazione di centinaia di corridori provenienti da 25 Paesi, assicureranno un altro evento iconico per la corsa più alta d’Europa: la Monte Rosa SkyMarathon – 15-16 giugno 2024.