Becca Kids completa il programma dell’Aosta-Becca di Nona: 300 posti per i giovani, strizzando l’occhio a DynamoCamp

Correre per divertimento, con l’obiettivo di avvicinare le generazioni future all’attività fisica e al mondo degli sport outdoor. Aosta-Becca di Nona negli anni ha ampliato il programma di eventi, riservando una giornata ai più giovani.

Sabato 20 luglio i protagonisti saranno i bambini, nella seconda edizione della Becca Kids. Indosseranno il pettorale per sentirsi atleti, ma nessuna sfida contro il tempo. Per loro è prevista una corsa a ostacoli non competitiva, nella zona del campo sportivo di Plan Felinaz, dove troveranno spazio solo colori e sorrisi. Toccherà a loro, tra gli applausi degli adulti, in attesa delle competizioni di domenica. L’evento è aperto ai giovani nati tra il 2009 e il 2021, che si confronteranno in uno dei quattro percorsi allestiti, a seconda della fascia d’età.

Le iscrizioni alla Becca Kids sono gratuite e potranno essere effettuate online a partire da sabato 1° giugno. Per partecipare sarà sufficiente compilare il modulo ( https://forms.gle/gfQbiinDjyGJNAUr8 ). A disposizione 300 posti, solo per i più veloci che decideranno di prendere parte alla festosa settimana dell’Aosta-Becca di Nona (17-21 luglio) e di indossare la speciale maglietta celebrativa.

L’evento è organizzato in collaborazione con DynamoCamp, associazione impegnata nel garantire sostegno e momenti di felicità ai bambini affetti da patologie gravi e croniche. Tra i partner della Becca Kids ci sono anche Technosport e Ideart.

André Comé, Becca di Nona 3142 ASD: «Sin dalla sua ideazione abbiamo creduto molto nella Becca Kids come mezzo per avvicinare i più piccoli all'attività sportiva e insegnar loro il rispetto delle regole e del fair play. Anche noi adulti abbiamo qualcosa da imparare vedendo i ragazzi correre in compagnia, spesso infatti ci focalizziamo troppo sul cronometro dimenticandoci che lo sport è prima di tutto divertimento, spensieratezza e amicizia».

Monia Arnese, membro di Valle d’Aosta per DynamoCamp: «All’interno della Becca di Nona ci sono attività per tutti ed è un evento che ci piace. Il coinvolgimento dei più giovani è qualcosa di fantastico, soprattutto per una associazione come la nostra che opera in questo settore. Lo sport è e deve essere inclusivo, noi saremo presenti con una serie di tazze celebrative personalizzate DynamoCamp e Becca di Nona per raccogliere fondi e garantire speranza e ricerca ai più sfortunati».

In meno di un mese sono andati a ruba i 1.000 pettorali a disposizione per la Becca Pink, l’organizzazione ringrazia tutte le iscritte che attraverso la loro iscrizione contribuiranno a sostenere le attività di V.I.O.L.A. Nonostante sia ancora alta la richiesta per partecipare, l'organizzazione ha deciso di non aumentare il tetto massimo di iscrizioni. Seppur a malincuore, questa scelta si è resa necessaria per ragioni logistiche, di sicurezza e soprattutto per garantire un'elevata qualità dell'evento a coloro che hanno aderito. Chi vorrà comunque contribuire alla raccolta fondi in favore di V.I.O.L.A., potrà recarsi al campo sportivo di Plan Felinaz, dove per tutta la durata dell’evento sarà presente uno chalet dell’Associazione.

Anche le iscrizioni delle altre gare procedono a grandi passi; nel complesso sono state ampiamente superate le 1.500 adesioni, con atleti provenienti da oltre 25 nazioni.