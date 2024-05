Ciclismo: La Rappresentativa Strada in gara a Valdengo (Biella)

Rappresentativa del settore Strada del Comitato FCI Valle d'Aosta si prepara per un fine settimana intenso di competizioni.

Il selezionatore Massimo Giangrasso ha convocato quattordici atleti per partecipare al Memorial Silvano Borrione, Lino Lava e Adriano Pella, che si terrà domenica 2 giugno a Valdengo, Biella. Questo evento, valido come campionato regionale per gli Esordienti primo e secondo anno, prevede gare di 31,5 km e 40,5 km rispettivamente. La competizione comprende anche il Memorial Celestino Vercelli, riservato alla categoria Allievi con un percorso di 58,5 km.

Convocati

Categoria Allievi:

Matteo Abbate

Fabien Borre (Cicli Lucchini)

Christian Faita

Lamberto Falchi

Cesare Fontanelle

Pietro Mantasia (Gs Lupi)

Categoria Esordienti:

Joel Philippot

Raphael Tremblan (Gs Lupi)

Claudio Fianco

Silvain Perron

Enea Bortolotti Barrel

Michel Careri

Aimé Chatrian (Orange Bike Team)

Learco Hervé Collé (Cs Lys)

Eventi Collaterali

Strada

Sabato 1 giugno si terrà l'evento BiciInsieme, un raduno di fondo non competitivo con scopo benefico. L'appuntamento è fissato alle 8 all'Arco d'Augusto, presso il Café de l’Arc. La partenza è prevista un’ora e mezza più tardi, con un percorso di 46 km e un dislivello positivo di 1050 metri. L’arrivo è previsto per le 13 al Bike Store Hubb, in via Festaz, dove verranno premiate le dieci società più numerose. Il ricavato della giornata sarà devoluto all'Associazione Valdostana Autismo.

Mountain Bike

Domenica 2 giugno sarà la volta della quinta tappa della Coppa del Mondo Xc Eliminator a Leuven, Belgio, dove l'atleta valdostana Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) difenderà il suo primato nella classifica generale. Gaia, attualmente in testa con 320 punti, ha saltato la terza prova a Palangkaraya, Indonesia, ma mantiene un vantaggio sull’olandese Didi de Vries (277 punti) e la francese Madison Boissière (230 punti).

Programma della Coppa del Mondo Xc Eliminator:

14.10: Qualifica contro il tempo

15.20: Quarti di finale e semifinali

16.00: Finale

17.10: Xcc – Short Track

Un fine settimana ricco di sport e passione attende gli atleti della Valle d'Aosta, pronti a dare il meglio nelle competizioni e a sostenere importanti cause sociali.