Golf: Nel Trofeo Girasoli/Margherita ancora a podio Francesca Mazzucato

Nella cintura di Torino, sabato sui green del Golf club i Girasoli e domenica su quello del Golf club La Margherita si è tenuta la due giorni con in palio il trofeo Girasoli/Margherita. Ancora un’ottima performance quella fatta registrare la giovanissima Francesca Mazzucato (Golf club Aosta Brissogne) che, dopo aver chiuso la prima giornata, sul campo di Carmagnola con 84 colpi ha concluso le seconde 18 buche disputate sul campo di Poirino con 80 colpi il che ha determinato i 164 finali che le ha permesso di conquistare la seconda piazza al femminile preceduta solamente dalla più navigata Sara Montejo Rey che si è imposta con 160 colpi complessivi (83+77).

Al maschile si è distinto il 17enne Emanuele Giachino (Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses), quinto con 154 colpi, con 77 colpi replicati in fotocopia nei due giri di gara. Il talento di Excenex ha concluso al quinto posto a soli 6 colpi dal podio. A vincere Matteo Peruzzi con 147 (75+72), secondo ancora con 147 Simone Tonon (68+79), terza piazza per Christian Calosso con 148 (72+76).

Del collettivo giovanile della delegazione Valle d’Aosta troviamo al 23esimo posto Julian Faccini (Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses) con 167 colpi (87+80), al 29esimo posto si è attestato Federico Subet (Aosta Brissogne) con 169 colpi (78+91), 31° Mathias Sciocchetti Bois (Aosta Brissogne) anche lui stampando un 169 (78+91), 49° Alessandro Subet (Aosta Brissogne) che ha concluso con 181 colpi (93+88).

Prossimo appuntamento già nel prossimo weekend con la tre giorni della gara nazionale Trofeo Chiocciola d’Oro, su 54 buche in programma sulle 18 buche del campo cuneese del Golf club Cherasco. Saranno della competizione, che prevede il taglio domenica dopo le prime 36 buche, Emanuele Giachino ed i fratelli Federico ed Alessandro Subet. Ancora in forse Francesca Mazzucato e Mathias Sciocchetti Bois