Grande successo per lo spettacolo "Oltre lo Specchio" al Palaghiaccio di Aosta

Lo spettacolo "Oltre lo Specchio" ha incantato gli spettatori, offrendo una serata di emozioni e talento puro.

Un centinaio di ragazzi e ragazze, dai 3 ai 18 anni, hanno messo in scena il percorso artistico e tecnico compiuto durante la stagione, dimostrando una dedizione e una passione straordinarie per il pattinaggio artistico. Ispirati al tema del doppio, dell’identità e dell’amore per se stessi, i giovani atleti hanno eseguito coreografie ispirate a celebri film come Harry Potter, Mulan e Il Re Leone, oltre a rappresentazioni tratte dalla letteratura con "Il Ritratto di Dorian Gray" e dal mito con la figura di Narciso.

La società organizzatrice, ARTISTIQUE HIL VALLEE D’AOSTE, merita un elogio particolare per aver saputo creare un evento così coinvolgente e ben strutturato. Lo staff ha saputo presentare un vero e proprio percorso artistico che ha saputo intrattenere e affascinare il pubblico dall'inizio alla fine, concludendosi in modo emozionante sulle note di “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni.

Momenti di alto livello tecnico hanno visto protagonisti Giulia Ottonelli, campionessa italiana giovanile 2021/2022, che ha incantato con una performance in singolo sulle note di "La Cura" di Franco Battiato, ed Emanuele Indelicato, argento ai campionati italiani junior élite 2021/2022, che ha anch'esso brillato per bravura e tecnica.

Il successo di questo spettacolo non solo ha evidenziato il talento dei giovani pattinatori, ma ha anche messo in luce l’impegno e la professionalità della società organizzatrice. È grazie a loro che Aosta ha potuto vivere una serata così speciale, dimostrando ancora una volta quanto sia vivo l’amore per lo sport e l’arte nella nostra comunità.

Per chi desidera avvicinarsi al mondo del pattinaggio artistico, i corsi proseguiranno regolarmente la prossima settimana e ci sarà la possibilità di iniziare da settembre. Un’opportunità imperdibile per chi vuole esplorare questa disciplina affascinante e crescere in un ambiente stimolante e accogliente.

Un grande applauso va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa serata indimenticabile e un sincero grazie alla società organizzatrice per il loro inestimabile lavoro. Continuate così, Aosta ha bisogno di eventi come questo!