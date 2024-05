Oltre lo Specchio": Spettacolo di Pattinaggio ad Aosta con Campioni Nazionali

La magia del pattinaggio su ghiaccio torna ad incantare Aosta con uno spettacolo che promette di trasportare il pubblico in un mondo di fantasia e sogni.

Quest'anno, l'esibizione vedrà la partecipazione straordinaria di due stelle del pattinaggio artistico italiano: Giulia Ottonelli, medaglia d'oro ai campionati Italiani giovanili 2021/2022, ed Emanuele Indelicato, medaglia d'argento ai campionati italiani junior élite 2021/2022. La loro presenza non solo eleverà il livello tecnico dello spettacolo, ma rappresenterà anche una fonte di ispirazione per tutti i giovani pattinatori della regione.

L'ingresso è gratuito, un gesto generoso che invita tutta la comunità – dagli appassionati degli sport su ghiaccio ai curiosi, dai genitori agli amici dei giovani atleti – a unirsi per celebrare i frutti di un'intera stagione di duro lavoro e dedizione.

"Oltre lo Specchio" non è solo un evento sportivo, ma una vera e propria festa della creatività e dell'immaginazione. Gli spettatori saranno trasportati in un viaggio onirico, fatto di coreografie affascinanti, costumi scintillanti e musiche evocative. Ogni anno, l'Artistique Hil Vallée d'Aoste riesce a superarsi, creando atmosfere uniche che rimangono impresse nel cuore di chi assiste.

Non mancate a questo appuntamento imperdibile: sabato 25 maggio, alle ore 21.00, il Palaghiaccio di Aosta si trasformerà in un mondo di incanto e bellezza. Un'occasione per applaudire i nostri giovani talenti, per sognare ad occhi aperti e per vivere insieme l'emozione del pattinaggio artistico ai massimi livelli.