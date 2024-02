Hockey su ghiaccio: Gladiators Aosta, record per la squadra Under 16

Analizziamo il fine settimana delle squadre del Gladiators Aosta, impegnate nelle varie categorie.

Under 10

Raggruppamento di categoria domenica 25 febbraio a Como per i piccoli Gladiators con due squadre lombarde e una piemontese che riescono a incassare una vittoria e a tenere non troppa distanza dalle altre.

Aosta - Real Torino 8-12

Aosta - Diavoli Sesto 2-12

Aosta - Como 7-1

Roster: Carere G.,Monteiro F.,Caccavale G.,Noro G.,Bianchi M.,Balan A.,Aguettaz J.,Dosso J.,Ramolivaz S.,Meneghetti N. Coach: Cintori

UNDER14 domenica 25 febbraio Varese-Aosta vs Storm Pinerolo 3/7

riprende il campionato dopo la pausa per la partecipazione della maggior parte dei giocatori al Torneo internazionale PEE WEE in Québec conclusosi con l'uscita ai quarti di finale contro il Grenoble selection che si aggiudica la vittoria della competizione.

Partita non semplice al palaghiaccio di Aosta che vede la prima rete dei piemontesi a soli 15 secondi dal fischio d'inizio, chiudendo con un parziale 0/3. Il secondo tempo decisamente burrascoso termina con 1-1, ma non basta la seconda rete di Minniti ad accorciare le distanze dall'avversario e anche se il terzo tempo scorre con tanta grinta, il match viene vinto dal Pinerolo.

Roster: Tenaglia, Carere, Minniti, Nardella, Rosset, Curtaz, Ferrari, Tamborini, Pinton, Faré, Kushniarou, Marabini, Belli, Verderame, Pietila, Noszkó, Dayné, Garau, Timpano, Bianchi

UNDER16 sabato 24 febbraio Como vs Gladiators 1/4

Tredicesima vittoria consecutiva per i giovani Gladiators in una partita mai in discussione aggiudicandosi matematicamente le semifinali di campionato.

Roster: Rodolfi, Borlandelli, Picco, Giovinazzo, Terranova, Sammarco, Cecconi, Tacchella, Torchio, Capra, Tansi, Nespoli, Tumminello, Vernetti, Tenaglia G, Pizzagalli, Pietila P, Ferrari, Tamborini, Minniti

Marcatori: Nespoli, Tansi, Torchio L, Tumminello

Coach: Luca Giovinazzo

UNDER 19 Hc Eppan Appiano - Hc Gladiators 3-5

Roster: Giovinazzo, Badoglio, Capra, Mazon, Gesumaria, Crivellari, Fraschetta, Lenta, Lamberti, De Santi, Movchan, Torchio L., Montini, Garau, Torchio N., Carbone, Mazzocchi, Perino, Kantioler, Moro, Dedja, Sukhytskyi. Coach: Giovinazzo

Marcatori: De Santi, Fraschetta, Sukhytskyi, Garau, Torchio L.

Scontro al vertice per la Under 19 di coach Giovinazzo con un Appiano deciso a portare a casa un risultato utile per la classifica che li vede, al momento, quarti a poche lunghezze dalle prime in classifica. Partita attenta da entrambe le parti, ma i Gladiators hanno dimostrato fin da subito di essere in grado di controllare l'incontro. Batti e ribatti che hanno visto gli aostani andare in vantaggio, poi raggiunti, poi di nuovo in vantaggio per poi protarsi sul 3-1. Troppo poco per stare tranquilli, e infatti i padroni di casa accorciano sul 3-2, poi di nuovo i Gladiators sul 4-2 e subito dopo 4-3… insomma una partita tutt'altro che noiosa! A 2' dal termine è però ancora la squadra aostana a portarsi sul 5-3 che controlla fino alla sirena finale!

Tre punti importantissimi che ci conferma al secondo posto con una partita ancora da recuperare. Prossimo appuntamento ad Aosta mercoledì 28 contro il Pergine