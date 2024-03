Hockey su ghiaccio: Gladiators Aosta, la squadra under 16 passa a Trento

Analizziamo il fine settimana delle varie squadre dei Gladiators Aosta, impegnate nei rispettivi campionati di categoria.

Under 14

sabato 16 Alleghe - Varese Aosta 4/6

Marcatori: Garau L, Minniti

domenica 17 Zoldo - Varese Aosta 7/12

Marcatori: Minniti 3

Fine settimana super positivo per la combo Varese Aosta che in terra veneta vincono contro Alleghe e Zoldo.

Roster: Tenaglia, Carere, Minniti, Nardella, Rosset, Timpano, Garau, Dayné, Ferrari, Tamborini, Faré, Marabini, Pietila, Noszkó, Kushniarou, Verderame, Belli

Under 16 sabato 16 marzo Trento -Gladiators 4-8

Gara 1 di semifinale vinta molto bene, primi 2 tempi dominati. Piccolo calo nel terzo ma partita al sicuro . Martedì gara 2 per accedere in finale

Marcatori: Torchio 5, Terranova 1,Capra 1, Cecconi 1

Roster: Borlandelli, Rodolfi, Giovinazzo, Capra, Terranova, Giuliani, Tacchella, Tumminello, Picco, Pizzagalli, Torchio, Pietila, Sammarco, Vernetti, Cecconi, Nespoli, Tenaglia

Coach Alessandro Cintori

IHL DIV 1 ARES SPORT - HC PINE' 4-0

Buona la prima! 4-0 il risultato finale di gara 1 della finale del campionato di UHL DIV.1 valevole per la promozione al campionato IHL (ex serie B) nella prossima stagione. L'atmosfera era proprio quella di una finale, con HC Pinè deciso a far valere l'esperienza delle tre finali consecutive in questa divisione. Ma Ares Sport, nonostante le assenze importanti e "pesanti", ha fatto valere il fattore "squadra" dove ognuno è disposto a mettersi a disposizione e a dare sempre il massimo. La partita, davanti al numeroso pubblico accorso per l'occasione, è stata intensa fin da subito, con i padroni di casa decisi a far valere la superiorità che li ha caratterizzati per l'intera stagione. Parziali da 1-0, 3-0 e 0-0 con risultato finale di 4-0 e gara 1 vinta (la finale si gioca alla meglio delle 5 partite). Prossimo incontrodi gara 2 sabato prossimo in casa del Pinè.

Roster: Gesumaria, Eastman, Gianni, Badoglio, De Santi, Timpone, Voronin, Bahar, Fraschetta, Lenta, Caletti, Montini, Garau, Tura, Carbone, Oiccinelli, Franchini, Mazzocchi, Movchn, Tenca, Muià, Sukhytskyi.

Coach: Luca Giovinazzo

Marcatori: Franchini 1, garau 2, Timpone 1

Domenica 17/03/24 Under 19 Hc Gladiators - Hc Trento 7-2

Vittoria ininfluente, e mai in discussione, per l'accesso ai play-off per la Under 19 di coach Giovinazzo, ma importante per il mantenimento della prima posizione in classifica che porterà gli aostani a scontrarsi con la quarta classificata, l'Appiano, già mercoledì 20 per la prima partita di semifinale del campionato di categoria

Roster: Picco, Tumminello, Giuliani, Badoglio, Capra, Mazon, Gianni, gesumaria, Crivellari, Fraschetta, Lenta, Lamberti, De Santi, Movchan, Torchio L., Montini, Garau, Carbone, Mazzocchi, Perino, Tacchella, Sukhytskyi

Coach: Luca Giovinazzo

marcatori: Badoglio 2, Crivellari 1, Garau 2, Carbone 1 Perino 1