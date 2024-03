Hockey su ghiaccio: Gladiators Aosta, la squadra under 16 alle finali

Analizziamo i risultati dello scorso fine settimana realizzati dalle varie compagini dei Gadiators Aosta nei rispettivi campionati.

IHL DIV.1

HC PINE’ VS HC ARES SPORT 3-4 Finale gara 2

Un ghiaccio veramente indecente quello di Pinè che costringe tutte le squadre avversarie a non giocare ad hockey come saprebbero. E’ successo anche sabato sera in gara 2 della finale di categoria IHL DIV 1 con gli aostani dell’Ares Sport a dover fare i conti, oltre che con un avversario deciso a portare in parità la serie di finale, con il disco che rimbalzava in modo anomalo e con una pista a “schiena d’asino”. Tutto ciò non ha impedito agli atleti di coach Giovinazzo di portare a casa il risultato utile portando la serie a +2, quindi con prossima gara ad Aosta che potrebbe sancire la vittoria del campionato, che a questo punto sembra sempre più vicina avendo a disposizione ancora tre gare per una una sola vittoria.



Roster: Bahar, Gesumaria, Eastman, Gianni, Badoglio, Fraschetta, Caletti, Montini, Garau, Tura, Piccinelli, Mazzocchi, Movchan, Tenca, Voronin, Sukhytskyi, Perino, Franchini, Carbone, Muià coach: Luca Giovinazzo

Marcatori: Eastman 1, Franchini 1, Gianni 1, Timpone 1

parziali: 0-0; 1-1; 2-3.

Risultato finale 3-4

UNDER 19

HC APPIANO - HC GLADIATORS 3-4 Semifinale gara 1

Roster: Picco, Badoglio, Capra, Mazon, gianni, Gesumaria, Crivellari, Fraschetta, Lenta, Lamberti, De Santi, Torchio L., Montini, Gara, Torchio N., Carbone, Mazzocchi, Perino, Kantioler, Moro, Tacchella, Sukhytskyi

Coach: Alessandro Cintori

Marcatori: Fraschetta 1, Gara 2, Perino 1

HC GLADIATORS - HC APPIANO 5-1 semifinale gara 2

Roster: Badoglio, Capra, Mazon, Gianni, Gesumaria, Crivellari, Fraschetta, Lenta, Lamberti, De Santi, Torchio L., Montini, Garau, Carbone, Mazzocchi, Perino, Kantioler, Moro, Giuliani, Sukhytskyi, Giuliani,

Coach: Alessandro Cintori

Marcatori: Fraschetta 1, Gara 2, Perino 1

HC GLADIATORS - HC JUNIORTEAMS 5-2 finale gara 1

Roster: Badoglio, Capra, Mazon, Gianni, Gesumaria, Crivellari, Fraschetta, Lenta, Lamberti, De Santi, Torchio L., Montini, Garau, Carbone, Mazzocchi, Perino, Kantioler, Giuliani, Sukhytskyi, Giuliani, Torchio N., Terranova

Coach: Luca Giovinazzo

Marcatori: Fraschetta 2, Badoglio, Garau, Gesumaria

Una settimana decisamente impegnativa per i ragazzi terribili di coach Giovinazzo che sono stati impegnati in due gare di semifinale di categoria U19 mercoledì 20 e venerdì 22 contro l’Appiano (avversario battuto la passata stagione in finale Under 17), con due vittorie che li ha portati direttamente alla finale del campionato di categoria Under 19, contro lo Juniorteams, praticamente la ripetizione della finale di due stagioni fa in categoria U17, a riprova che queste sono le due squadre che negli ultimi anni stanno praticamente dominando i campionati giovanili.

Domenica 24 sul ghiaccio di Aosta nessuno avrebbe pensato ad una prestazione di così alto livello, soprattutto perché metà squadra aveva disputato la sera prima a Baselga di Piné gara 2 della finale IHL DIV.1 con Ares Sport, rientrando ad Aosta praticamente all’alba!! Ed invece il cuore Gladiators ha prevalso sulla fatica e sugli infortuni, con i padroni di casa che hanno dimostrato di meritare questa finale e che venderanno cara la pelle anche martedì ad Egna in gara 2.

UNDER16

Semifinale martedì 19 marzo Gladiators-Trento 2-1

Partita combattuta in tutti e tre i tempi, non giocata benissimo dai Gladiators contro un buon Trento. Gli Aostani riescono a vincere e accedere alle fasi finali.

Finale gara 1 sabato 23 marzo Gladiators Vs Bulldogs 7/6

Partita molto tirata, primi due periodi dominati poi un po' di stanchezza ha rimesso in piedi la partita il Valpellice.

Partita di ritorno lunedì 25 marzo alle 18.30 a Torrepellice

Marcatori: Terranova 3, Tumminello 2, Torchio 2

Roster: Borlandelli, Rodolfi, Picco, Terranova, Giovinazzo, Capra, Giuliani, Tacchella, Tumminello, Tansi, Pizzagalli, Pietila, Torchio, Ferrari, Tamborini, Vernetti, Minniti. Coach: Alessandro Cintori

UNDER 10 domenica 24 Marzo a Torrepellice

Ultimo raggruppamento di categoria per i piccoli Gladiators che dimostrano nei risultati quanto appreso durante la stagione con tanto divertimento.

Aosta -Valpe 4-4

Aosta - Chiavenna 3-2

Aosta - Pinerolo 8-2

Aosta-Varese 5-2

Aosta - Milano 6-2

Roster: Carere, Noro, Ramolivaz, Auguettaz, Balan, Mocanu, Caccavale, Dosso, Monteiro