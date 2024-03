Hockey su Ghiaccio: Grande successo per la Gladiators Cup

Analizziamo il fine settimana delle squadre dei Gladiators Aosta impegnate nelle varie competizioni di categoria.

Gladiators Cup

Il fine settimana ha visto protagonisti alla Patinoire di Aosta i più piccoli Gladiators in un torneo con match di 18 minuti a cambi fissi con girone all'italiana contro squadre Francesi, Lombarde e Emiliane.

Nella categoria under 9 c'erano bambini provenienti dall'avviamento alla prima esperienza. Nella gara del tiro di precisione ha vinto il terzo premio Ramolivaz Sebastian e per la categoria U11 Cellini Gabriel.

Roster Under 9: Carere G, Ramolivaz, Saltarelli, Aguettaz, Cova, Pinna, Monteiro G, Bertoldo, Durlesteanu. Coach Tirone Alessio

Roster Under 11: Tansi D, Cellini, Plesca, Caccavale, Noro, Meneghetti, Balan, Dosso, Bianchi M, Mocanu. Coach Lombardo Fabio e Cintori Alessandro

UNDER16 Chiavennese Vs Gladiators 1-14

Trasferta semplice a Chiavenna per la UNDER16 guidata da coach Cintori dove il risultato parla da sé.

Roster Borlandelli, Cout, Giovinazzo, Minniti, Picco, Giuliani, Capra, Terranova, Cecconi, Nespoli, Torchio L, Tamborini, Vernetti, Pietila, Tacchella Tumminello, Tenaglia G, Sammarco, Ferrari, Pizzagalli. Coach Alessandro Cintori

Marcatori: Giovinazzo 2, Terranova, Giuliani2, Tumminello 3, Torchio 2, Ferrari, Capra, Picco, Nespoli

sabato 02 marzo 2024 IHL Div. 1 Ares Sport - AHC Vinschgau Eisfix 5-3

Roster: Gesumaria, Eastman, Gianni, Badoglio, De Santi, Timpone, Voronin, Bahar, Fraschetta, Caletti, Montini, Gara, Ihnacak, Tura, Piccinelli, Franchini, Mazzocchi, Movchan, Tenca, Sukhytskyi. Coach: Luca Giovinazzo



Marcatori: Eastman, Ihnacak 3, Franchini



Prima partita di semifinale del campionato IHL Div. 1 fra Ares Sport e gli altoatesini del Vinschgau Eisfix, sulla carta tutt’altro che facile e in pratica un incontro da cardiopalma per i numerosi tifosi sugli spalti del palaghiaccio di Aosta.

E’ l’Ares a cominciare l’incontro tutta in attacco con gli ospiti chiusi nel loro terzo di campo per i primi 10’, che però non portano a nessuna segnatura. Sono invece gli altoatesini a portarsi in vantaggio sul finire del primo periodo grazie ad un doppio powerplay.

1-0 nell’hockey non è mai un risultato per cui si può stare tranquilli, e sono proprio gli ospiti che, consci di questa realtà, infilano nel secondo drittel per altre due volte la porta aostana difesa da Tura. Sul 0-3 facile perdere le speranze, ma non per i padroni di casa che possono contare su elementi esperti e con “buone mani”.. segnare un goal prima del termine del tempo significherebbe riaprire l’incontro.. ed infatti Eastman in situazione di powerplay insacca la rete avversaria.. partita riaperta! Dopo soli 3’ è un’altro “senatore”, Ihnacak, ad accorciare ancora le distanze portando la squadra aostana sul 2-3.

Ancora n tempo da giocare, un’eternità, dove tutto può succedere… e a 12’ dal termine dell’incontro il “solito” Franchini, in situazione di powerplay, pareggia il risultato sul 3-3.

Gli avversari accusano la rimonta di 3 goal e diventano più vulnerabili, mentre gli atleti Ares sono galvanizzati e continuano a spingere perché questa partita si deve vincere! E a 5’ dalla fine arriva il sorpasso, sempre a firma del duo Ihnacak-Franchini. Vinschau gioca il tutto per tutto e a 2’ dalla fine dell’incontro toglie il portiere a favore di un uomo di movimento in più sul ghiaccio, che diventano due perché a meno di 1’ Ares rimane in quattro giocatori a causa di una penalità. Durissima, ma con la porta vuota ed una ribattuta dal suo terzo difensivo Ihnacak incassa la quinta rete Ares.

Partita finita e vittoria di gara 1 di semifinale. Ritorno sabato 9 marzo a Laces per la seconda partita, con due risultati utili disponibili: Vittoria o pareggio per passare alla finale di campionato.

Domenica 03 marzo 2024 Under 19 HC Gladiators - Hc Padova 10-1

Partita giocata per onor di firma giacché il Padova è arrivato ad Aosta con un numero insufficiente di giocatori, quindi, al di la del risultato sul ghiaccio con una formazione composta per la maggior parte dagli atleti della Under 16, partita vinta a tavolino per regolamento. Prossimo appuntamento a Caldaro mercoledì prossimo.