Gaia Tormena trionfa nella tappa di Coppa del Mondo XCE a Sakarya

La giovane atleta del GS Lupi Valle d’Aosta ha imposto il proprio ritmo fin dalle qualifiche, continuando la sua marcia trionfale attraverso quarti di finale e semifinali, per concludere con una vittoria schiacciante in finale.

La finale è stata una vera battaglia, con Gaia che ha chiuso in 1'27"93, staccando nettamente l'olandese Didi de Vries di 1"42, la danese Line Mygdam di 2"68 e la francese Coline Clauzure di 3"02. Un risultato che non lascia dubbi sulla supremazia della nostra atleta.

Il dominio di Gaia è iniziato già dalle qualifiche, dove ha registrato il miglior tempo con 1'27"54, distanziando notevolmente le sue avversarie: Didi de Vries a 4"20 e Coline Clauzure a 5"05. Nella prima batteria dei quarti di finale, Tormena ha vinto con 1'39"83, superando agevolmente l'olandese Elodie Kuijper e la rumena Eszter Bereczki.

In semifinale, Gaia ha mantenuto il controllo della gara, tagliando il traguardo in 1'33"01, davanti a Line Mygdam (a 89/100), alla francese Madison Boissière (a 3"0) e a Elodie Kuijper (a 25"36). La sua capacità di gestire le gare in modo strategico e la sua forza fisica le hanno permesso di arrivare in finale in perfetta forma.

Con questa vittoria, Gaia Tormena consolida la sua posizione in vetta alla classifica generale, salendo a 320 punti. Il distacco dalla seconda, Didi de Vries, è ora di 43 punti, mentre la francese Madison Boissière è terza con 230 punti. Un margine che dà fiducia in vista delle prossime gare.

La prossima tappa della Coppa del Mondo di XCE è prevista per il 2 giugno a Leuven, in Belgio. Con la forma e la determinazione mostrata a Sakarya, Gaia Tormena si presenta come la favorita per continuare il suo cammino vincente.

Gaia Tormena ha dimostrato ancora una volta di essere una delle atlete più forti e costanti del panorama internazionale del Cross-Country Eliminator. La sua performance a Sakarya è stata impeccabile, e tutto lascia presagire che continuerà a regalarci grandi emozioni nelle prossime tappe della Coppa del Mondo. Forza Gaia, la Valle d’Aosta è orgogliosa di te!