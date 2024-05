Ciclismo: Martina Berta in evidenza nella Coppa del Mondo a Nove Mesto

In continua crescita la condizione di Martina Berta che, questa mattina, nella terza tappa di Coppa del Mondo, a Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca), conquista un significato piazzamento nelle migliori dieci della classifica.

Al vertice, netta l’affermazione della francese Pauline Ferrand Prevot (1h 24’44”), che precede di 1’02” e 1’31” la statunitense Haley Batten (1h 25’46”) e la svizzera Alessandra Keller (1h 25’15”). Arrivo in coppia, in 8° e 9° posizione, per le due migliori azzurre: Martina Berta (Santa Cruz Rockshox; 1h 28’05”) e Greta Seiwald (Decathlon; 1h 25’06”).

Terza tappa di Coppa del Mondo di Xco MountainBike, da venerdì a oggi, dove si registra la buona prestazione di Nicole Pesse, ieri, nella Under 23.

Nell’Xco Donne Under 23 a vittoria è andata alla canadese Esabella Holmgrenb (1h 15’54”). La migliore delle azzurre, 12°, è Valentina Corvi (Santa Cruz; 1h 21’16”); chiude con un buon 23° posto Nicole Pesse (Trinx Factory Team; 1h 23’51”); 38° Giulia Challancin (Bcl Factory Team; 1h 26’53”). Sempre nel pomeriggio di ieri, al maschile, vittoria dello statunitense Riley Amos (1h 14’31”). Distanti dal vertice gli azzurri e il migliore, 37°, è Elian Paccagnella (1h 19’53”). Nell’esordio in Coppa del Mondo U23 è 88° Gabriel Borre (Santa Cruz).

Nell’Xcc – Short track Elite Donne, vinto dalla svizzero Alessandra Keller (19’06”), conclude in 16° posizione Martina Berta (Santa Cruz Rockshox; 19’22”), gara che vede le prime trenta al traguardo in meno di un minuto.

Venerdì pomeriggio sono state le ragazze Under 23 protagoniste dell’Xcc, che registra il primo dei due successi di Isabelle Holmgren (20’35”); 37° Nicole Pesse (23’19”).