La Squadra nazionale di corsa in montagna incontra i piccoli allievi di Fénis

Baciato dal Sole della primavera e circondato dal verde del parco giochi scolastico, ilpomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio, è stato dedicato allo sport e al divertimento per i38 allievi dell’infanzia e i loro 71 coetanei della primaria di Fénis.

I piccol i hanno difatti potuto fare la conoscenza dei membri della Squadra nazionale di corsa in montagna, inritiro in paese sin dalla scorsa domenica 19 maggio in attesa dei Campionati europei cheavranno luogo ad Annecy da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno prossimi. Condotti fuori dalle rispettive aule dalle proprie maestre, i bambini si sono potuti cimentarein percorsi a ostacoli, sfide di velocità e staffette in compagnia sotto lo sguardo attento esoddisfatto dei loro “allenatori azzurri”.

L’iniziativa è stata organizzata con lo scopo dieducare nuove e nuovissime generazioni al valore sociale e di benessere psico-fisicoinsiti in una buona dose di attività all’aria aperta.«Abbiamo fortemente voluto questa forma di collaborazione intensa tra il Comune e inostri atleti non soltanto per permettere loro di vivere a fondo il territorio durante gliallenamenti ma anche per condividere la propria esperienza con i residenti - commenta ilcoordinatore tecnico Paolo Germanetto -. Attraverso questo pomeriggio speriamo di averinsegnato a questi studenti ad appassionarsi allo sport inteso in senso lato e magari diaverli invogliati a sperimentarne uno o più di uno per divenire i campioni di domani».

Domani, sabato 25 maggio, la permanenza della squadra nazionale di corsa in montagnaa Fénis si concluderà con un convegno tecnico riservato ad allenatori e appassionati evolto a finalizzare la preparazione dei professionisti. Ad accompagnate i 18 professionistisono stati anche allenatori e tecnici per un totale di 21 ospiti, per l’occasione omaggiatida parte dell’amministrazione di una tradizionale “Grolla” a sancire tale neonata amicizianonché di alcuni volumi storici concernenti il paese e il suo Castello.

«Il nostro ringraziamento va a tutto il Comune per il sostegno e il supporto senza i qualisarebbe stato per noi impossibile allestire questo raduno - conclude Germanetto -.Speriamo davvero che questa nostra permanenza possa avere un seguito anche infuturo».