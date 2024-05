Campionati regionali allievi di società ad Alessandria

Sabato 18 e domenica 19 maggio al Campo di Atletica di Alessandria si è svolta la prova regionale dei Campionati Regionali Allievi M/F di società insieme alle squadre piemontesi. Per la classifica finale, maschile e femminile, ogni società doveva portare a termine 12 gare diverse.

Vittoria per Nicole Dellio nei 100m con il nuovo primato personale di 12”26, nella stessa gara Serena Molinari 13”52 che pareggia il suo PB fatto quest’anno a Donnas. La stessa Serena conclude il suo primo 200m con il tempo di 28”45.

Nei 100hs Alessia Blanc si migliora di oltre 2 secondi e taglia il traguardo in 18”50.





Nelle gare di mezzofondo, Sylvie Vallet conclude al secondo posto sia nei 1500m che nei 3000m. Nei 1500m migliora di 5” il tempo fatto a Mondovì la settimana scorsa con 4’52”98 e nella sua prima gara nei 3000m chiude in un buon crono di 11’01”97.

Martina Milani, invece, nei 2000siepi H76 conclude al 5° posto con il tempo di 8’11”25.

Nelle pedane dei concorsi, per quanto riguarda il salto in lungo, Ludovica Costa si avvicina al suo PB con la misura di 4m19 e il 18° posto e 20ª Alessia Blanc con 4m10. Nel salto triplo 11° posto per Eleonora Zoja con 9m00.

Nel getto del peso (3kg) Kirsten Goyet 8ª con 8m03 e nel giavellotto (500gr) Yasmine Luciano’ 14ª con un buon lancio a 15m34.

La staffetta 4x100m composta da Serena Molinari, Alessia Blanc, Ludovica Costa e Nicole Dellio

arriva 7ª con il tempo finale di 52”74.





Nella categoria Allievi, nella gara dei 100m ancora un miglioramento per Gabriele Louis Leone che arriva al 15° posto ma con il nuovo personal best di 11”81, si migliora anche Simone Zilio 32° con 12”31.

Gabriele Louis Leone, nella sua prima gara nella distanza dei 200m, chiude al 23° posto con il tempo di 24”85.

Nei 400m Micael Recaldini si migliora di 3 secondi concludendo il giro di pista in 1’09”32 che gli vale il 24° posto.

Nei 110hs H91 Matteo Maniezzo arriva al 10° posto con 19”24, invece nei 400hs H84 Matteo Pagliarin chiude 9° in 1’00”16, non lontano dal PB.

Etienne Mappelli, negli 800m, ferma il cronometro al 2’07”04 e 11° posto; invece, nei 2000sipei H84 arriva 7° con il tempo di 6’32”66 che gli vale come minimo per i Campionati Italiani Allievi/e a Molfetta, in programma dal 5 al 7 luglio.

Nei 3000m, prima gara sulla distanza per Mathieu Barmasse che finisce all’11°posto in 11’11”63.

Nella pedana del salto in alto Leonardo Marana si aggiudica il 3° posto con la misura di 1m73 al secondo tentativo. Poi, sempre Leonardo, nel salto in lungo arriva 11° con la miglior misura di 5m65. Nel salto triplo Mattia Mancini arriva al 6° posto con 12m01.

Samuel Zilio, nel getto del peso (5kg) si migliora di quasi 1 metro, per lui 12° posto con 9m19. Nel giavellotto (700g) Micael Recaldini arriva 15° con 5m69.

A concludere le gare maschili la 4x100m con Samuel Zilio, Matteo Maniezzo, Mattia Mancini e Gabriele Louis Leone che chiudono al 6° posto con il crono finale di 46”67.

In programma anche delle gare per le categorie assolute, unico nostro portacolori in campo Elia Franciscono che nel salto in alto arriva al 3° posto con 1m70 e nel salto in lungo, gara valida per il recupero dei CDS Assoluti a Mondovì, arriva 8° con la misura di 5m91.

Per quanto riguarda la classifica finale della prova dei CDS Allievi/e la nostra società ha vinto il titolo regionale sia al femminile che al maschile portando a termine le gare richieste da regolamento, non facile per queste categorie. Nella classifica generale, insieme alla società piemontesi, le Allieve arrivano seste totalizzando 7088 punti, gli Allievi, invece, noni con 6339 punti totali.

Link ai risultati: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG34944/Index.htm





VALDILANA (BI) - RIUNIONE REGIONALE RAGAZZI M/F

Un gruppo di nostri atleti della categoria ragazzi e ragazze hanno partecipato, sabato 18, alla riunione regionale a Valdilana, in provincia di Biella.

Per il nostro gruppo è stato un giorno di allenamento diverso in preparazione alle gare del Trofeo CONI della prossima settimana a Donnas.

Hanno preso parte ai 60m Ragazze Eleonora Dellio, Ilaria Testolin, Maria Navarretta, Viola Jacquin, Elisabeth Joan Millet e Noemi Chapel.

Nel salto in lungo hanno gareggiato Eleonora Dellio, Ilaria Testolin, Maria Navarretta, Elisabetta Zoja, Alaa Koussaimi e Noemi Chapel.









Invece, hanno completato la marcia di 2km in pista Alaa Koussaimi, Viola Jacquin e Elisabeth Joan Millet.

L’unica iscritta al lancio del vortex era Elisabetta Zoja.

Tra i ragazzi presenti solo Giorgio Debernardi e Matteo Debernardi che hanno preso parte sia ai 60m piani che al salto in lungo.

Link ai risultati: https://www.fidal.it/calendario/Valdilana-(BI)-Riunione-Regionale-Campionati- Provinciali-RF-RM-2a/REG35116

MONTE ZERBION SKYRACE - CHÂTILLON (AO)

Sabato 18 maggio Giulia Framarin ha preso parte al Monte Zerbion Vertical, per la categoria giovanile la gara era sulla distanza di 5,5km e con un dislivello positivo di 850m.

Giulia ha completato il percorso in 1h02’37” aggiudicandosi la vittoria nella categoria YOUTHA-F e con il 5° posto tra le donne.

Link ai risultati: https://wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=56099&d=4

AOSTA21K

TERZA VALDOSTANA STEFANIA BONJEAN NELLA 21K E 2° ASSOLUTO ALESSANDRO BENATI NELLA 10K

Domenica 19 maggio, ad Aosta, si è svolta la seconda edizione dell’Aosta21k.

Due i percorsi competitivi, la 21km e la 10km, che assegnavano anche il titolo di Campione Regionale Assoluto M/F di mezza maratona e dei 10km su strada.





Nella 21km la migliore è stata Stefania Bonjean, che con il tempo di 1h28’53, è terza tra le valdostane, prima per la categoria SF45, 9ª assoluta e soprattutto si migliora di 3 minuti rispetto alla Mezza Maratona corsa a Santhià lo scorso 1° maggio.

Al quarto posto della categoria SF40 Valentina Nasso si avvicina al PB con 1h44’16, si aggiudica il 9° posto tra le valdostane e il 24° assoluto.

Al maschile Samuele Mattioli 44° della categoria SM45 con 1h57’16 e Paolo Ugo Albertinelli 42° categoria SM55 in 2h17’25”.

Nella gara dei 10km ottima gara di Alessandro Benati 2º assoluto, Campione Regionale Assoluto e 1° della categoria SM40 con il tempo di 34'20".

A seguire Daniele Pigliacelli in 38’43” si aggiudica il 2° posto della categoria SM45 e 10° nella classifica valdostana. Nella categoria SM40 Salvatore Tropiano taglia il traguardo al 7° posto con il tempo finale di 46'34".

Nella categoria SM50 2° Mino Parisi con 40'42", 3° Varone Massimiliano con 41'48" segna il suo nuovo personal best, anche Fabio Alessio Zanardi si migliora di ben 7 minuti con 49'52" e 15ª posizione e Daniele Domanin chiude 24° in 56'40".

Cristian Donato Di Blasio arriva 17° nella categoria SM55 in 1h03'22".

Al femminile, nella categoria SF45, vince Sabina Marquet con 40'52", 3ª Elisa Vitton Mea che ferma il cronometro in 41'44" e Ilaria Fadda 11ª in 1h09'13". Nella categoria SF50 Veronica Volpe si aggiudica la 9ª posizione con il crono finale di 56'40".

Link ai risultati: https://www.endu.net/it/events/mezzaosta-2/results

TUTTA DRITTA – TORINO

Domenica 19 a Torino, si è tenuta la 19ª edizione della TuttaDritta. Sul percorso di 10km, gara storica della città di Torino con partenza da Piazza San Carlo e arrivo alla storica Palazzina di Caccia di Stupinigi, il nostro atleta Fausto Giuseppe Piras ha completato la gara in 46’51”, 64° della categoria SM55 e 872° totale.





Link ai risultati: https://www.endu.net/it/events/maratona-reale-castello-di-moncalieri/results