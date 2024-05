"Quali Parità nello Sport?" Dibattito del CONI VdA

Nella continua ricerca di equità e inclusione nello sport, il Comitato CONI della Valle d'Aosta sta per ospitare un evento di risonanza: "Quali Parità nello Sport?". Il Presidente Jean Dondeynaz e il Direttore Scientifico della Scuola Regionale dello Sport CONI, Marina Fey, insieme alla consigliera di parità Katia Foletto, guideranno una serata di riflessione e dibattito il prossimo martedì, 21 maggio, presso la sala conferenze della Bcc Valdostana di via Garibaldi ad Aosta, a partire dalle 20.30.

L'evento, concepito come un'opportunità di confronto e condivisione, coinvolgerà una serie di illustri relatori provenienti da differenti ambiti sportivi. Tra questi, spiccano nomi come Rossana Aquadro, delegata della Federugby per la Valle d'Aosta, Elisa Brocard, ex fondista ora tecnico del Centro Sportivo Esercito, Francesca Servadei, maestra di sci e allenatrice, Ettore Mosca Barberis, rappresentante degli allenatori della FISI, Gianluca Fea, dirigente dell'Aosta 511 nel calcio e nel futsal, e Marco Mosso, presidente dell'ASIVA VdA.

Ogni relatore porterà la propria esperienza sul tavolo del dibattito, contribuendo a una comprensione più approfondita dello stato attuale della parità di genere nello sport. Saranno analizzati i progressi già compiuti, le sfide ancora da affrontare e, soprattutto, gli strumenti necessari per garantire che donne e uomini abbiano pari opportunità nel mondo dello sport.

Questo incontro non solo offrirà uno sguardo retrospettivo sul percorso finora compiuto, ma sarà anche un'occasione per tracciare una roadmap per il futuro, un futuro in cui l'uguaglianza di genere nello sport non sia solo un obiettivo, ma una realtà tangibile.

Il Presidente del CONI VdA, Jean Dondeynaz, sottolinea l'importanza di questo evento e il suo significato per il panorama sportivo regionale: "La parità di genere nello sport non è solo un'aspirazione, ma una necessità. Questa serata rappresenta un passo avanti nel nostro impegno per un ambiente sportivo più inclusivo e equo per tutti."

L'invito è aperto a tutti gli operatori del settore e agli atleti desiderosi di partecipare a una discussione costruttiva e illuminante sulla parità di genere nello sport. Appuntamento quindi il 21 maggio, per un dibattito che si preannuncia denso di spunti e riflessioni.