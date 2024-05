Golf: Tre Valdostani a podio in due appuntamenti

Sabato, sul campo a 9 buche del Golf club il Mulino Cerrione, nel biellese, nell’appuntamento denominato “Gara Giovanile”, il 15enne di La Salle Mathias Sciocchetti Bois, tesserato per il Golf Club Aosta Brissogne, ha conquistato un positiva terza posizione, nella classifica del lordo medal, piazzandosi alle spalle del vincitore Giorgio Sanvito vincitore della gara con 73 colpi. Secondo Tommaso Falla con 76, 1 colpo in meno dei 77 di Mathias che, 5 sopra il par, ha chiuso il primo giro in 39 e il secondo in 38.

Il giorno seguente, domenica 12 maggio, trasferta in terra ligure, nel savonese circolo del golf club Albisola, dove si è tenuta la tappa del circuito giovanile Teodoro Soldati. Tre i golfisti valdostani dove oltre a Mathias Sciocchetti Bois si sono uniti i compagni di club (Golf club Aosta Brissogne) i fratelli Alessandro e Federico Subet.

I due fratelli di Charvensod hanno chiuso il loro impegno in fotocopia entrambi con 71 colpi, 7 sopra il par, con 35 nel primo giro e 36 nel secondo. La seconda piazza è stata assegnata al più giovane Alessandro (15anni), mentre il 17enne Federico è stato classificato in terza posizione. A vincere il torinese Mattia Rosso che si è imposto stampando un 68 finale. Nei dieci anche Mathias Sciocchetti Bois (Golf club Aosta Brissogne) che nel secondo impegno, a distanza di un giorno, ha concluso in ottava piazza con 76 colpi, dove a un 41 colpi iniziale ha chiuso con un valido 35 che gli ha permesso di recuperare diverse posizioni in classifica.

Ha superato il taglio e sarà impegnato domani, lunedì 13 maggio, per la terza giornata di gara, il 17enne di Excenex Emanuele Giachino (Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses) iscritto alla gara nazionale, memorial Pier Vecchi, 54 buche in corso di svolgimento al Golf des Iles Borromees. Sabato, nella prima giornata, 18 buche chiuse in 84 colpi, mentre domenica il valdostano ha chiuso in 83 (alla fine +12 e +11 rispetto al par del campo). 167 colpi nelle due giornate che hanno garantito ad Emanuele il 40esimo posto nella classifica provvisoria, un piazzamento che gli ha garantito la partecipazione anche alla terza e conclusiva giornata.