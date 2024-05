Golf: Una giornata di solidarietà al circolo Golf Aosta Arsanières

Nella splendida cornice del circolo golf Aosta Arsanières, il 12 maggio scorso, una luce solare avvolse la gara di beneficenza organizzata a sostegno dell'associazione "Les amis du Coeur". L'evento, mirato a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della cura delle malattie cardiovascolari, nonché sulla gestione della morte improvvisa, ha rappresentato un'occasione unica per unire la passione per lo sport al nobile fine solidaristico.

L'associazione "Les amis du Coeur" si distingue per il suo impegno nel fornire informazioni cruciali ai pazienti affetti da malattie cardiovascolari, oltre a promuovere attività ludico-sportive volte a migliorare la qualità della vita. Inoltre, si adopera attivamente per diffondere la conoscenza delle manovre di rianimazione cardiocerebrale e per distribuire defibrillatori sul territorio valdostano, contribuendo così a salvare vite in situazioni di emergenza.

La gara si è svolta con la formula della Louisiana medal, coinvolgendo partecipanti di varie categorie in un'esperienza competitiva e solidale allo stesso tempo.

Tra gli indiscussi protagonisti della giornata, la coppia formata da Ottino e Pession ha dominato la classifica lorda con un impeccabile risultato di 64 colpi. La loro performance è stata una testimonianza della determinazione e della maestria che caratterizzano gli appassionati di questo sport.

Nel netto Medal, invece, il podio è stato conquistato dalla coppia Succi-Gagliardi, che ha regalato un'eccezionale prestazione totalizzando 60 punti. Al secondo posto si sono piazzati Rollet e Berlier, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato dalla coppia Grange-Rey, entrambe con risultati altrettanto lodevoli.

Oltre alla competizione, l'atmosfera della giornata è stata pervasa da un sentimento di solidarietà e condivisione, dimostrando quanto lo sport possa essere uno strumento potente per promuovere cause importanti e sensibilizzare la comunità su tematiche cruciali per il benessere di tutti.

L'iniziativa ha confermato ancora una volta il valore insostituibile della solidarietà e della collaborazione nella lotta contro le malattie cardiovascolari e nella promozione della salute cardiaca nella regione autonoma valdostana.