Ultratrail: A Borzani e Calandri l’individuale del K+ Antey-Chamois

La quarta edizione del K+ Antey-Chamois fa registrare il nuovo record di concorrenti: 179 quelli che oggi - sabato 11 maggio - si sono dati appuntamenti per la gara a circuito (salita a piedi e discesa in funivia) che alcuni hanno deciso di correre individualmente, altri a coppie. Di contorno anche la prova sprint, con l’ascesa secca da Antey-Saint-André a Chamois.

INDIVIDUALE - In ambito femminile dominio di Lisa Borzani, salita e scesa per 7 volte in 5 ore 09’28”; alle sue spalle Erica Scapin (6 giri in 4 ore 49’55”) e Marina Plavan (5 giri in 5 ore 16’01”). Daniele Calandri si è imposto nell’individuale maschile. Ha completato 7 giri in 4 ore 33’01”, andando a precedere Andrea Visinoni (7 giri in 4 ore 45’41”) e Alex Buchicchio (7 giri in 4 ore 56’18”).

COPPIE - La squadra mista “Musigliano Trail” formata da Anna Grignaschi e Andrea Matteucci ha vinto la gara assoluta riservata alle coppie. I torinesi sono stati gli unici a completare 8 giri, con il crono di 4 ore 59’16”. Secondo posto per “Les Sarvadzo Inrun”, coppia formata da Marco Béthaz e Nadir Vuillermoz che si sono fermati a 7 giri (4 ore 15’18”) vincendo la graduatoria maschile. Terzo posto ancora per una formazione mista, “Les Avengers” con Clément Deanoz e la francese Héloïse Blanchard (7 giri, 4 ore 27’28”). La prova femminile è andata alle piemontesi Matilde Bidone e Claudia Stella (Mati&Cla) che hanno percorso 6 giri in 4 ore 45’28”.

SPRINT - La gara femminile è stata vinta dalla campionessa irlandese, grande favorita, Sarah McCormack, arrivata a tempo di record. Ha coperto i 3,5 chilometri in 44’55” e preceduto la giovane promessa dello sci alpinismo Noemi Junod (46’20”), con terzo gradino del podio per la trailer piemontese Camilla Calosso (50’25”). In campo maschile successo del piemontese Lorenzo Rostagno, con il nuovo primato di 40’52”. Alle sue spalle il valdostano Joel Janin (42’16”) e due atleti accreditati dello stesso tempo (45’34”): Julien Chatrian e Paul Tierney.