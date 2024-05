La Coppa del Mondo di sci alpino femminile ritorna a La Thuile a marzo 2025 con una discesa libera e un SuperG

La Presidenza della Regione comunica che la Coppa del Mondo di sci alpino ritorna in Valle d’Aosta e precisamente a La Thuile dove sono previste una discesa e un SuperG femminili nel fine settimana del 15 e 16 marzo 2025. La decisione è stata presa nel corso dell’Assemblea della Federazione internazionale dello sci che si è riunita a Portorose, in Slovenia.

La località dell’alta valle ritorna così nel massimo circuito mondiale per la terza volta dopo le positive esperienze del 2017 e del 2020.

Il Presidente della Regione e gli Assessori al Turismo e allo Sviluppo economico, a nome della Giunta regionale, esprimono soddisfazione per il ritorno della Coppa del Mondo in Valle d’Aosta. Si tratta – sottolineano – di una conferma delle grandi capacità organizzative e della professionalità dimostrate nelle precedenti occasioni. L’intera regione ritrova una prestigiosa vetrina internazionale che premia gli sforzi profusi in questi anni da parte di tutta la comunità valdostana e, in particolare, dal territorio di La Thuile che ha già dato prova di avere tutte le carte in regola per ospitare i grandi eventi del Circo bianco.