Vertical Champepraz - Giulia Framarin trionfa nella categoria F15-17 della Soirée Vertikal “La Balade Du Parc”

Nella suggestiva cornice del Vertical Champepraz, il percorso, lungo 3.2 Km con un dislivello di 550m, ha visto sfidarsi numerosi partecipanti, ma è stata Giulia Framarin a emergere come vincitrice nella sua categoria.

La nostra atleta, Giulia Framarin a si è piazzata al 169º posto assoluto, al 24º posto tra le donne e ha dominato la categoria F15-17, conquistando il primo posto con il tempo di 35’24”.

Podio - Giulia Framarin 1° clas

Link ai risultati: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php?id=41973&atl_hook=ATL_241573#ATL_241573

1° MAGGIO





Vertical Fénis - 7° Memorial Beppe Brunier - Fenis (AO)

Il Vertical Fénis, nonostante la forte pioggia, ha riscosso successo con oltre 653 partenti al 7° Memorial Beppe Brunier.

Il tracciato del Vertical K1, con partenza nell’area verde di Tsanté de Bouva fino al traguardo raggiunto in località di Les Druges, a 1.567 m slm. Con un percorso di 5,3 Km e un dislivello positivo di circa 1000m, hanno tagliato il traguardo i nostri 2 atleti Samuele Mattioli e Salvatore Tropiano. Samuele ha concluso la gara in 1h’1019 al 380° posto e Salvatore con il tempo di 1h12’30 ha chiuso al 421° posto.

Nella mattina anche un percorso per i più piccoli, il VertiKid. Con partenza da località Le Plany e arrivo a Les Druges a, il percorso di circa 2,2 Km ha presentato un dislivello positivo di circa 380m.

Tra i nostri piccoli atleti Alessandro Bois ha conquistato il 12° posto nella categoria Ragazzi con un tempo di 22’38, mentre Francesco Bois si è classificato al 12° posto nella categoria Cadetti con un tempo di 22’2

Alessandro e Francesco Bois

Link risultati:

https://www.wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=56096&d=1&_gl=1*17v2cxr*_ga*NzUzNzE5MzE2LjE3MTM4MjI3NTQ.*_ga_765ES390Y3*MTcxNDU3OTEyOC40LjEuMTcxNDU4M TE4Mi40Ny4wLjA.

14ª Mezza Maratona Città di Vercelli

Alla 14ª edizione della mezza maratona di Vercelli si è ben distinta la nostra Stefania Bonjean che chiude al 16° posto assoluto ma al primo posto tra le donne, con il nuovo primato personale di 1h31’46 e una media di 4'20" min/km. Questo tempo abbassa suo precedente di 2 minuti fatto registrare a Torino nel novembre del 2023.

Link risultati: https://www.endu.net/it/events/del-riso...-la-maratona-3/results

Podio Stefania Bonjean

4 MAGGIO





CAMPIONATI PER REGIONI CADETTI M/F DI CORSA IN MONTAGNA – LANZADA (SO)

Sabato 4 maggio, a Lanzada, in provincia di Sondrio, Francesca Milani e Julie Truc hanno rappresentato la Valle d’Aosta ai Campionati regionali per le categorie cadetti e cadette. Un'altra nostra cadetta, Giulia Framarin, ha partecipato come individualista.

Il percorso per la categoria Cadette, lungo 2,3 km con un dislivello positivo di 80m, ha visto Julie Truc, la migliore delle valdostane in gara, al 15° posto con il tempo di 12’32” e Francesca Milani al 19° con 13’00”, entrambe in lotta per i punti per la Rappresentativa regionale. Nella classifica generale, che includeva anche le individualiste, Julie e Francesca si sono classificate rispettivamente al 32° e al 49° posto, mentre Giulia Framarin ha concluso al 47° posto con il tempo di 12’57”.

Successivamente sono state stilate le classifiche sia per Regioni che per Società. Nella classifica per Regioni, la squadra valdostana, composta da Francesca, Julie e Abigail Martinet (Atl. Sandro Calvesi), ha ottenuto il 6° posto su 7 regioni con la squadra completa. Per quanto riguarda la classifica per società, l’Atletica Cogne Aosta ha conseguito il 12° posto finale grazie alle prestazioni di Francesca, Julie e Giulia, su un totale di 39 società presenti.

Link risultati rappresentativa valdostana: https://www.fidal.it/risultati/2024/COD11535/Index.htm

Link risultati individuali: https://www.fidal.it/risultati/2024/COD11534/Index.htm

Da sx - Framarin-Truc-Milani





III MEMORIAL E. PANZETTI – CREMA (CR)

Sabato 4 maggio, presso il Campo Sportivo Renato Olmi di Crema (CR), alcuni dei nostri atleti delle categorie Allievi e Juniores hanno partecipato al 3° Memorial E. Panzetti.





La prima ad entrare in gara è stata Kristen Goyet nel lancio del disco da 1 kg. Il suo primo lancio ha raggiunto i 26m79, seguito dal secondo a 25m84 e il terzo, il migliore, a 29m18, a soli 7 cm dal suo primato personale.





Successivamente, sulla pedana del salto in lungo maschile, Leonardo Marana ha cercato di avvicinarsi ai 6 metri, che aveva quasi raggiunto a Donnas il 25 aprile scorso. Il suo primo salto, con un leggero vento contrario, è arrivato a 5m57. Nel secondo salto, con il vento che ha cambiato direzione, Leonardo ha saltato 5m70 e nell'ultimo 5m65. Con la misura di 5m70 si è classificato al 14° posto assoluto e al 5° tra gli Allievi (2007-2008).





Poi è stato il turno dei velocisti. Prima le donne, con Nicole Dellio che, inserita nella prima batteria, ha vinto la gara con il tempo di 12”48, stabilendo un nuovo primato personale (precedente 12”50) e sfiorando il minimo per i Campionati Italiani Allievi/e fissato a 12”45. Nella stessa gara, nella terza batteria, Giorgia Romeo è arrivata 13ª con il tempo di 13”78.





Tra gli uomini, Luca Biondi e Samuel Zilio si sono sfidati nella 5ª batteria. Luca ha vinto la batteria con il tempo di 12”07, stabilendo un nuovo primato personale, mentre Samuel si è classificato terzo in 12”43, migliorando nettamente anche lui il suo tempo.





Le ultime due gare sono state nel salto triplo, con Eleonora Zoya che ha ottenuto un miglior salto a 9m27 nonostante il vento contrario, e nel salto in alto, dove Leonardo Marana ha raggiunto un'altezza di 1m75 al terzo tentativo migliorandosi così di 5cm.





Siamo orgogliosi e soddisfatti dei progressi dei nostri atleti già all'inizio della stagione.





Link Risultati: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG35884/Risultati/RisAO001.html





In piedi Zoja Goyet Dellio Romeo - in ginocchio Zilio Marana Biondi





5 MAGGIO





C.R.L. MEETING – BRONZE LOMBARDIA A/J/P/S F/M a PAVIA (PV)

Domenica 5 maggio, presso il Campo Comunale di Pavia, un gruppo dei nostri atleti ha preso parte al Meeting lombardo.





La prima gara in programma è stata il lancio del martello. Tra le allieve, con l'attrezzo da 3kg, in pedana si sono presentate Yasmine Luciano e Eleonora Zoja. Yasmine ha immediatamente fatto un primo lancio di 41m44, migliorandosi di ben 2m61, seguito da un secondo lancio più corto a 40m84, ma comunque sopra il suo precedente record personale, e poi altri 4 lanci nulli. Ottima prestazione anche da parte di Eleonora, con una serie più costante e il miglior lancio all'ultimo tentativo di 38m63. Yasmine e Eleonora si sono classificate rispettivamente al 3° e 4° posto.





Nella categoria assoluti femminili, con il martello da 4kg, Giulia Aresca ha conseguito il 7° posto. Dopo due lanci nulli iniziali, Giulia ha scagliato l'attrezzo a 40m19 nel quarto lancio.





Passando alle corse, il primo atleta a partire è stato Matteo Pagliarin, fresco di primato personale e minimo per i Campionati Italiani Allievi stabilito lo scorso weekend a Mondovì nei 400hs H84 per la categoria Allievi, ha completato il giro di pista con le 10 barriere in 1’00”51 classificandosi al 4° posto.





Sempre nei 400hs ma con gli ostacoli a 91cm, Marco Lanteri ha tagliato il traguardo in 1’01”75, migliorandosi ulteriormente rispetto alla scorsa settimana.





Nelle corse sui 400m piani, Sophie Vallet ha stabilito il suo personal best con 1’09”30, piazzandosi alla 35ª posizione nella categoria femminile. Al maschile, tutti e tre i nostri atleti hanno migliorato i loro tempi: Andrea Carrozzino ha vinto la 6ª batteria con 52”92 (precedente 54”26), Luca Biondi si è classificato al 23° posto con 53”47 (precedente 55”61) e Andrea Aresca al 39° posto con 56”06

(precedente 57”17).





Passando al mezzofondo, nei 1500m assoluti femminili Martina Milani ha vinto la seconda batteria con il tempo ufficiale di 5’00”82, migliorando il suo precedente PB di 8 secondi e ottenendo la 10ª posizione finale. Sylvie Vallet, alla sua prima esperienza sulla distanza, ha chiuso al 14° posto in 5’06”39.





Nei 1500m al maschile, Gabriele Saba è arrivato 9° in 4’14”09, Etienne Mappelli al 18° posto in 4’25”26, mentre Mathieu Barmasse ha conquistato il 32° posto in 4’53”36, migliorando di 7 secondi il suo precedente primato personale.





Link ai risultati: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG35889/Index.htm





Matteo Pagliarin





PIACENZA - 27ª “Placentia Half Marathon”

Il nostro atleta, Paolo Ugo Martinelli, ha preso parte alla 27ª edizione della Mezza Maratona di Piacenza. In un evento che ha visto la partecipazione di 1350 atleti, Paolo si è classificato al 1110° posto assoluto e al 135° posto nella categoria SM55. Attraversando il traguardo, nel cuore pulsante di Piacenza: Piazza Cavalli, con una media finale di 6’10” min/km, ha completato la gara in 2h10’26”.





Link Risultati: https://www.endu.net/it/events/placentia-half-marathon/results/2024/86081/1456





Paolo Albertinelli