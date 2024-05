Impegnativa due giorni per i giovani valdostani nel Trofeo città di Carmagnola

Due giorni impegnativi per i ragazzi valdostani, in gara sabato, su di un campo pesante e domenica su di un terreno più asciutto, ma con bandiere più difficili, presso il golf club La Margherita, 18 buche, par 72, del circolo del torinese.

I sei ragazzi dei club valdostani hanno partecipato all’appuntamento nazionale, sulle 36 buche, con in palio il Trofeo città di Carmagnola.

In campo femminile la giovanissima Francesca Mazzucato (Golf club Aosta Brissogne) ha concluso al 16esimo posto della classifica femminile, terza della categoria Pulcini (13-14 anni), con 178 colpi, a fronte di 88 colpi impiegati sabato e 90 domenica.

A livello maschile, della pattuglia dei giovani valdostani seguiti dalla delegazione regionale, il migliore è stato Emanuele Giachino, 17enne di Excenex in forza al Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses che con 157 colpi, maturati a seguito dei 79 del primo giorno e 78 del secondo, si è piazzato 15esimo della classifica generale.

25esimo ha concluso il 15enne Alessandro Subet (Golf club Aosta Brissogne) con 162 colpi, con 78+84 parziali delle due giornate, mentre a seguire, 39esimo, si è piazzato il fratello maggiore, il 17enne Federico Subet (Golf club Aosta Brissogne) con 167 colpi (86+81). A completare, 68esimo ha concluso il 15enne Mathias Sciocchetti Bois (Golf club Aosta Brissogne) con 180 colpi (96+84), mentre al 76esimo posto si è inserito Julian Faccini (Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses) con 185 colpi complessivi (93+92).

Nel prossimo weekend ancora trasferte per il movimento giovanile valdostano. Sabato 11 maggio, dove è in programma il recupero della gara di Mulino Cerrione, risulta iscritto il solo Mathias Sciocchetti Bois che è anche atteso il giorno dopo, domenica 12 maggio, ad Albisola, nel savonese dove, tappa del circuito Teodoro Soldati, sono iscritti anche Alessandro e Federico Subet e Francesca Mazzucato. Tre giorni di gara sono invece il programma che si è organizzato Emanuele Giachino che sabato, domenica e lunedì è atteso al Golf des Iles Borromées, nella provincia. di Verbano Cusio Ossola, nella gara nazionale Fig con in palio il memorial Pier Vecchi.