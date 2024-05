Trail: Valdostani eccellenti al VerƟcal di Fénis e alla Maratona di Santhià

Nella piovosa mattina del Primo Maggio, si è svolto il VerƟcal di Fénis - 7° Memorial Beppe Brunier, una competizione che ha visto la partecipazione di numerosi atleti valdostani. Questo evento, valido sia come campionato regionale valdostano di Chilometro VerƟcale sia come seconda prova qualificante per gli Europei di Corsa in Montagna, ha dimostrato l'impegno e il talento degli atleti della regione.

La gara, che ha avuto luogo nell'incantevole scenario dell'Area Ricreativa "TzanƟ de Bouva" a Fénis, ha visto i partecipanti sfidarsi lungo un percorso di 6,1 km con un dislivello complessivo di 1026 m, culminando in una sfida emozionante fino alla località "Drouges Désot" a quota 1546 m s.l.m.

Tra gli atleti che hanno conquistato risultati straordinari, Francesco Puppi dell'Atl. Valle Brembana si è distinto, aggiudicandosi la vittoria maschile con un tempo di 38’31”, mentre Elisa SorƟni dell'Atl. Alta Valtellina ha conquistato il primo posto al femminile con 48’49”. Con questa prestazione eccezionale, Puppi e SorƟni hanno ottenuto il pass per rappresentare l'Italia agli imminenti Campionati Europei.

Anche altri atleti valdostani hanno fatto onore alla regione, tra cui Marco Magistro (nella foto) dell'A.P.D. Pont-Saint-MarƟn, vincitore assoluto maschile con un tempo di 43’24”, e Jessica Gerard dell'ASD Inrun, che si è aggiudicata il titolo assoluto femminile e quello di categoria Master B con il tempo di 57’20”.

Ma l'impegno degli atleti valdostani non si è limitato al VerƟcal di Fénis. Alcuni di loro hanno partecipato anche alla 6a edizione della "Del Riso…La Maratona" a Santhià, nella provincia di Vercelli. Stefania Bonjean dell'atl. Cogne Aosta ha stabilito un nuovo record personale nella mezza maratona, chiudendo la gara in 1h31’46 e piazzandosi al 16° posto, mentre Marco Dalbard dell'AtleƟca Pont Donnas si è distinto nella maratona classificandosi 103° in 4h20’14”.

Questi risultati dimostrano il talento e la determinazione degli atleti valdostani, che continuano a brillare sulle scene nazionali e internazionali, portando in alto il nome della Valle d'Aosta con orgoglio e dedizione.