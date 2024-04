Golf: Grande Francesca Mazzucato nel Circuito "Saranno Famosi"

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche abbiano causato l'annullamento della gara in programma domenica al Golf Club Mulino Cerrione, Francesca Mazzucato del golf club Aosta Brissogne ha difeso con determinazione i colori rossoneri, distinguendosi una volta di più.

La giovane talentuosa di soli 13 anni ha dato il meglio di sé nella tappa del circuito "Saranno Famosi 2024", conquistando il secondo posto nella classifica femminile under 14 (Pulcini) del Lordo Medal. Con un totale di 79 colpi, Francesca ha brillantemente conquistato la medaglia d'argento, posizionandosi alle spalle della titolata Alessandra Baima del golf club Le Fronde, che ha chiuso con 77 colpi. A breve distanza da Francesca Mazzucato, Sofia Guidone del "Le Betulle" ha ottenuto il terzo posto del podio con 83 colpi.

Il prossimo appuntamento per i giovani golfisti valdostani è già fissato per il prossimo fine settimana, il 4 e 5 maggio, presso il Girasoli Golf Club. In programma c'è una stimolante gara nazionale con in palio il Trofeo Città di Carmagnola, un'opportunità per Francesca e i suoi compagni di squadra di dimostrare ancora una volta il loro talento e la loro determinazione sul green.