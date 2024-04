Doppio appuntamento per i giovani talenti del golf valdostano impegnati sabato e domenica sul circuito "Teodoro Soldati"

Doppio appuntamento per i migliori talenti del golf valdostano impegnati, sabato 20 e domenica 21 aprile nella sesta e settima tappa del circuito giovanile “Teodoro Soldati”, prima a Boves, in provincia di Cuneo, poi ad Arenzano, in provincia di Genova.

Il migliore dei valdostani, in entrambi gli impegno è stato Emanuele Giachino. Il tesserato per il Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses, sabato si è piazzato secondo nel lordo medal con 73 colpi, ad una sola distanza dal vincitore Riccardo Bonsaver che ha vinto con

72. Domenica, in terra ligure, il 17enne di Excenex ha chiuso quarto con 81 colpi. Sul campo del Golf club Boves, Emanuele ha chiuso il primo giro in 39 colpi, migliorati nel secondo con un importante 34, 2 sotto il par, che hanno portato in dote un prestigioso argento, che conferma Emanuele nelle posizioni di alta classifica del circuito Soldati dove occupa la terza posizione, ma capace di una migliore prestazione rispetto a coloro che lo precedevano. Il giorno seguente, ad Arenzano, il podio ad Emanuele Giachino è sfuggito per un solo colpo, 81 la sua performance, contro gli 80 dei due giocatori che hanno ottenuto il secondo miglior risultato, mentre a vincere è stato ancora Riccardo Bonsaver che come sabato, con 77 colpi, ha messo a segno un’importante doppietta.

Nella top ten in entrambi gli impegni si è piazzato Federico Subet, anche lui classe 2007, di Charvensod, in forza al Golf club Aosta Brissogne. Sabato con 77 colpi complessivi (38+39), ha concluso al settimo posto, mentre nella prova domenicale si è piazzato ottavo con 84 colpi (40+44)

Buon nono posto sabato per Mathias Sciocchetti Bois, 15enne di La Salle, del Golf club Aosta Brissogne, con 78 colpi (39+39), mentre in Liguria, con 88 colpi si è dovuto accontentare del 14esimo posto finale.

Per Alessandro Subet, 15 anni di Charvensod del Golf Club Aosta Brissogne, il miglior risultato è stato ottenuto domenica dove chiudendo con 82 colpi (40+42), nella prova di Arenzano, si è piazzato al sesto posto della classifica del lordo medal. Meno performante il risultato di sabato dove si è dovuto accontentare del 20esimo piazzamento, con 83 colpi (38+45).

Una sola presenza valdostana in campo femminile, Francesca Mazzucato in gara nel solo impegno del sabato dove la 13enne dell’Aosta Brissogne si è piazzata terza nella sua categoria (Pulcini 13-14 anni) con 83 colpi (38+45), piazzandosi al quinto posto nella classifica assoluta.

Il prossimo impegno è previsto per domenica prossima per Emanuele Giachino, Mathias Sciocchetti Bois e Julian Faccini al Golf Club Mulino Cerrione nel biellese.