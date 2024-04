Golf: Prestigioso podio per Emanuele Giachino

Due tappe, una a Boves, provincia di Cuneo, e l'altra ad Arenzano, provincia di Genova, hanno visto protagonisti i golfisti valdostani, tra cui spicca il nome di Emanuele Giachino.

Giachino, tesserato per il Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses, si è distinto come uno dei migliori in entrambe le competizioni. Sabato, sul campo del Golf club Boves, ha ottenuto un prestigioso secondo posto nel lordo medal con 73 colpi, a soli due colpi di distanza dal vincitore Riccardo Bonsaver. Il secondo giro è stato particolarmente brillante per Emanuele, con un impressionante 34, due sotto il par, che gli ha regalato un argento di grande valore.

Domenica, ad Arenzano, Giachino ha continuato a dimostrare la sua abilità, concludendo al quarto posto con 81 colpi. Non è mancato molto per un altro podio, ma la concorrenza è stata agguerrita, con due giocatori che hanno ottenuto 80 colpi e si sono aggiudicati il secondo posto. Ancora una volta, il vincitore è stato Riccardo Bonsaver, che ha ottenuto una prestigiosa doppietta.

Non da meno sono stati gli altri golfisti valdostani presenti. Federico Subet, classe 2007, del Golf club Aosta Brissogne, si è piazzato nella top ten in entrambe le competizioni. Sabato ha concluso al settimo posto con 77 colpi, mentre domenica si è piazzato ottavo con 84 colpi.

Mathias Sciocchetti Bois, 15enne di La Salle, del Golf club Aosta Brissogne, ha ottenuto un buon nono posto sabato con 78 colpi, mentre domenica ha chiuso al 14esimo posto con 88 colpi.

Alessandro Subet, 15 anni di Charvensod del Golf Club Aosta Brissogne, ha mostrato una buona performance domenica, piazzandosi al sesto posto con 82 colpi, mentre sabato ha dovuto accontentarsi del 20esimo posto con 83 colpi.

In campo femminile, l'unica rappresentante valdostana è stata Francesca Mazzucato, 13enne dell’Aosta Brissogne. Sabato si è piazzata al terzo posto nella sua categoria (Pulcini 13-14 anni) con 83 colpi, ottenendo il quinto posto nella classifica assoluta.

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica prossima al Golf Club Mulino Cerrione nel biellese, dove Emanuele Giachino, Mathias Sciocchetti Bois e Julian Faccini si preparano a mettersi alla prova nuovamente.

Resta aggiornato per seguire le prossime avvincenti sfide dei nostri talentuosi golfisti valdostani!