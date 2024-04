Elodie Margot Godioz Campionessa Italiana Gold Junior1 nella Ginnastica Ritmica

Con grinta e determinazione, Elodie ha conquistato il titolo italiano Junior1 nella ginnastica ritmica, regalando alla Ritmica Piemonte una vittoria storica.

Sul gradino più alto del podio, Elodie ha brillato con esibizioni straordinarie, guidata dalle sapienti mani delle allenatrici Manuela Bertolone e Ludmilla Volkova. Ma non è stata l'unica a portare l'onore alla sua società. Anche Ginevra Pascarella, sempre sotto i colori della Ritmica Piemonte, ha conquistato un fantastico terzo posto assoluto, dimostrando il talento e la determinazione che permeano la squadra.

E non possiamo dimenticare Amely Sordi, la terza valdostana in gara che, nonostante la forte concorrenza, ha saputo piazzarsi al 18° posto nella categoria Junior 1. Un risultato di grande rilievo, frutto di duro lavoro e impegno costante.

I punteggi parlano da soli: Elodie ha incantato con il cerchio, ottenendo un punteggio di 28.150, e con la palla ha fatto ancora meglio con 27.550, per un totale di 55.700 punti. Ginevra non è stata da meno, con 27.450 al cerchio e 27.150 alla palla, totalizzando 54.600 punti. Amely ha mostrato il suo valore con il cerchio, raggiungendo 25.600, e le clavette con 24.900, per un totale di 50.500 punti.

Questi risultati eccezionali sono frutto di sacrifici e impegno, di ore di allenamento e di passione smisurata per questo sport. Le ginnaste valdostane, nate agonisticamente alla Gym Aosta e ora in forza alle società piemontesi, hanno dimostrato di essere tra le migliori del panorama nazionale.

Le lunghe trasferte, i sacrifici e gli sforzi hanno trovato la loro ricompensa su quel palco a Napoli, dove Elodie, Ginevra e Amely hanno brillato con l'eleganza dei loro movimenti e la precisione dei loro gesti. Sono campionesse che portano con sé il cuore della Valle d'Aosta, trasformando ogni allenamento in un passo verso la gloria.

Questi successi non sono solo individuali, ma testimoniano la forza e la solidarietà di una squadra, di una comunità che crede nel potere dello sport per trasformare vite e destini. Le ginnaste valdostane hanno dimostrato che con passione, impegno e determinazione si possono raggiungere i sogni più alti.

Auguriamo a Elodie, Ginevra, Amely e a tutte le ginnaste della Ritmica Piemonte un futuro luminoso e ricco di successi, perché sono loro l'orgoglio della ginnastica ritmica italiana. Che il loro esempio ispiri le generazioni future a credere nei propri sogni e a lottare per realizzarli, proprio come hanno fatto loro.