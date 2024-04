Mattia Durello (Olimpia) si qualifica per i Nazionali Gold dopo una prestazione eccezionale a Mortara

Nonostante le aspettative e le pressioni della selezione interregionale, Durello ha dimostrato la sua abilità e dedizione, guadagnandosi un posto nella fase nazionale del Campionato Individuale Allievi Gold.

Con un impressionante punteggio di 15,500 al corpo libero, nonostante un paio di cadute durante la performance, il giovane atleta valdostano si è classificato al 13° posto nella gara e al 22° posto nella classifica generale di tutte le prove interregionali d'Italia. Questo risultato lo ha reso idoneo per partecipare al Campionato Nazionale, che si terrà a Torino nel mese di maggio.

La determinazione e l'impegno di Durello sono stati evidenti fin dalla prima prova regionale, dove ha conquistato la medaglia d'oro, seguita dall'argento nella seconda prova. Questi successi sono il frutto di duro lavoro e sacrificio, sia da parte sua che del suo team di supporto.

Il tecnico Samuele Gallo ha condiviso la soddisfazione per il risultato ottenuto, riconoscendo il talento e la perseveranza del suo giovane atleta. Anche il responsabile tecnico, Andrea Dondeynaz, ha elogiato l'impegno e la dedizione di Durello, sottolineando l'importanza del suo successo per il club Olimpia e per la regione Valle d'Aosta nel suo complesso.

Mattia Durello è destinato a lasciare il segno nel mondo della ginnastica, e il suo viaggio verso il Campionato Nazionale è solo l'inizio di una promettente carriera. La Valle d'Aosta può essere orgogliosa di avere un talento così luminoso che rappresenta la regione a livello nazionale.