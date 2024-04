Scopri il fascino del Golf nella Valle del Gran San Bernardo

L'aria frizzante della montagna si mescola con il verde lussureggiante dei boschi, mentre il sole splende su un panorama mozzafiato: benvenuti al Golf Club Aosta Arsanières, un'oasi di pace e bellezza nel cuore della Valle del Gran San Bernardo.

Inaugurata con grande pompa il mercoledì 3 aprile, la stagione 2024 del Golf Club Aosta Arsanières promette di deliziare gli amanti del golf e gli appassionati del bello. Situato a quota 1050 metri sul livello del mare, questo campo da golf offre non solo una sfida stimolante per i giocatori di ogni livello, ma anche un'esperienza immersiva nella natura selvaggia delle Alpi.

Il presidente del Golf Club, Andrea Succi, sottolinea l'importanza del turismo golfistico per la regione, evidenziando la crescita costante di nuovi appassionati e clienti stranieri. L'Alta Valle del Gran San Bernardo si presenta come un luogo ideale per praticare questo sport, grazie al suo particolare microclima che permette quasi nove mesi di gioco all'anno.

Ma il Golf Club Aosta Arsanières non è solo un luogo per gli amanti del golf; è anche un pilastro dell'offerta turistica della regione. Con il desiderio di sconfiggere lo stereotipo del golf come sport elitario, il club si impegna ad ampliare la sua base di praticanti e ad accogliere giocatori di ogni livello di esperienza.

Il calend ario della stagione 2024 è ricco di eventi e gare entusiasmanti, tra cui la prima edizione del Trofeo Grand St Bernard Challenge. Questo evento unisce le forze delle amministrazioni comunali di Gignod, Allein, Etroubles, Saint Oyen e Saint Rhemy en Bosses, insieme a preziosi sponsor, per creare un'esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di golf.

Il Grand St. Bernard Golf Challenge prevede cinque gare emo-zionanti, con una formula di gioco a 18 buche Stableford su tre categorie. I vincitori di ogni categoria si sfideranno poi nella finale per aggiudicarsi il prestigioso trofeo. L'attesissima prima gara del circuito, la Compétition Commune de Gignod, è prevista per domenica 12 maggio.

Se sei pronto a immergerti nel meraviglioso mondo del golf e a scoprire il fascino della Valle del Gran San Bernardo, non perdere l'occasione di partecipare alle gare e agli eventi presso il Golf Club Aosta Arsanières. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contatta la segreteria del club al numero (+39) 346.96.35.316. Sia che tu sia un esperto giocatore o un novizio desideroso di imparare, c'è un posto per te in questo angolo paradisiaco delle Alpi.