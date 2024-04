Sci alpino: Annette Belfrond terza nel Gigante Fis in Val d’Isère

Nevi della Val d’Isère (Francia) teatro dei Campionati nazionali – prove tecniche - delle Federazioni lussemburghese e del belga, gare che vedono protagonista Annette Belfrond, oggi terza nel Gigante Fis di buon livello tecnico.

Campionato nazionale belga, questa mattina, con in palio il titolo del Gigante, gara vinta dalla svizzera Vanessa Kasper (1’58”86), autrice del miglior crono in entrambe le manche. Alle spalle dell’elvetica la lussemburghese Gwyneth Ten Raa (2’00”12) e, terza, a due soli centesimi dalla piazza d’onore, Annette Belfrond (Cse; 2’00”14), brava a risalire tre posizioni nella seconda metà di gara, grazie al terzo tempo parziale.

Mercoledì 10 aprile, Slalom Fis per il titolo lussembrughese, gara tra i pali stretti vinta dalla svizzera Eliane Christen (1’54”55); 6° posto per Annette Belfrond (Cse; 1’56”86). Ieri, lo Slalom dei Campionati belgi, e ancora un successo di Eliane Christen (1’45”94) e di nuovo un sesto posto per Annette Belfrond (1’48”14).





Sci alpino

Gigante Fis, oggi, a Prali (Torino) e vittoria della torinese Margherita Cecere (1’38”62). In 12° posizione Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’42”07); 18° Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas;1’43”47); 42° Celine Bieler (Sc Gressoney MR; 1’53”56). In campo maschile vittoria del lecchese dell’Esercito, Andrea Bertoldini (1’35”91). Al 18° posto Pietro Ragone (Sc Gressoney MR; 1’38”99); 40° Riccardo Parini (Sc Aosta; 1’44”33).