Nuoto: Al via circa 2000 atleti e circa 3000 partenze gara

Dal 4 al 10 aprile si sono svolti i campionati italiani giovanili di categoria di nuoto chiamati Criteria. Primo appuntamento importante della stagione per il settore giovanile del nuoto.

Nella sezione maschile Espositi Matteo ha esordito per la sua prima volta hai Criteria ottenendo il 21esimo posto per i nati nel 2009. Navarretta Tommaso ha gareggiato nei 100 e 200 rana piazzandosi al 24esmio posto sui 100 rana e al 16 posto sui 200 rana per i nati nel 2008.