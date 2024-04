Successi e sfide per l'Aosta Nuoto: Risultati dalla 4° Tappa Grand Prix Esordienti

Sabato 6 aprile 2024 è stata una giornata carica di emozioni per gli esordienti A dell'Aosta Nuoto, che hanno preso parte alla 4° ed ultima tappa del Grand Prix. Un gruppo di talentuosi nuotatori si è presentato ai blocchi di partenza con determinazione e spirito competitivo, dimostrando impegno e dedizione.Tra i protagonisti della giornata, spicca il nome di Clio Di Donato, che ha ottenuto un risultato di rilievo nei 50 farfalla, arrivando al 25° posto e portando il suo tempo personale a 38.9.

Grande prestazione anche per Maya Melotto nei 50 stile libero, che ha conquistato il terzo posto con un tempo di 31.40. Annamaria Fazari ha nuotato con grinta nel 100 dorso, classificandosi al 13° posto con un tempo di 1'27"80.

Nella staffetta 4x50 mista, entrambe le formazioni schierate dall'Aosta Nuoto hanno ottenuto risultati positivi. La prima squadra, composta da Fazari Annamaria, Gutu Valeria, Di Donato Clio e Melotto Sureda Maya, si è classificata al 21° posto con un tempo di 2.35.8. La seconda squadra, con Griso Giada, Vicentini Greta, Gerbaz Chloe e Petey Alysee, ha nuotato con determinazione arrivando al 30° posto con un tempo di 2'46"40.

Il tecnico Mattia Castiglioni si è detto soddisfatto delle prestazioni complessive, vedendo una buona base per le future gare in vasca lunga.

Domenica 7 aprile è stata la volta della 4° tappa del Grand Prix esordienti B, suddivisa in due concentramenti, femmine al mattino e maschi al pomeriggio. La giornata è stata dedicata allo stile farfalla come prova valida per il punteggio.

Tra i nuotatori presenti, si sono distinti alcuni nomi, come Solidea Roggero nei 100 rana, Marta Giannelli nei 100 rana, Sofia Lillaz nei 50 dorso, Rebecca Cantelli nei 50 stile libero e Francesco Amendolia nei 50 farfalla.

Un esordio importante per Gerardo Fazari nei 200 stile libero, dimostrando grande determinazione e voglia di emergere.

Il tecnico Federico Gottardi si è dichiarato molto soddisfatto dei risultati ottenuti dai suoi atleti, preparandosi con fiducia per i prossimi impegni, tra cui i Campionati Giovanili Criteria 2024 a Riccione.

Con il loro impegno e la loro passione, gli atleti dell'Aosta Nuoto continuano a rappresentare un orgoglio per la loro squadra e la loro regione, dimostrando che con dedizione e sacrificio si possono superare ogni sfida.