Golf: in terra ligure ancora sugli scudi Emanuele Giachino

Dopo la positiva performance nel weekend di Pasqua, si conferma in periodo di grande condizione il giovane Emanuele Giachino che sabato, in terra ligure, nella gara riservata alle categorie giovanili, organizzata dal Golf Club Arenzano Pineta, si è piazzato secondo nel lordo medal.

Emanuele, 17enne in forza al Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses ha ottenuto un’ottima prova chiudendo i due giri del percorso da nove buche con 79 colpi. Un riscontro eccellente considerando un triplo colpo alla buca 5 e un quadruplo colpo alla buca 11. Il talento valdostano, handicap 4, ha saputo reagire molto bene chiudendo a +7 sul par del campo (72).

Buon 8º posto, sempre nella classifica del lordo medal, con 82 colpi, per il 15enne di La Salle Mathias Sciocchetti Bois, tesserato per il Golf club Aosta Brissogne, 5° nella classifica del netto (72), stante il suo handicap 10.

18º e 19º i fratelli Federico (classe 2007) e Alessandro (classe 2009) Subet, anche loro tesserati per il Golf club Aosta Brissogne. I due golfisti di Charvensod hanno concluso il loro impegno rispettivamente con 92 e 95 colpi.

Il prossimo appuntamento golfistico è previsto per domenica prossima, 14 aprile, dove a difendere i colori del gruppo giovanile valdostano saranno 6 giovani portacolori: Francesca Mazzucato, Emanuele Giachino, Alessandro e Federico Subet, Mathias Sciocchetti Bois e Julian Faccini, impegno al Golf club Le Primule di Mazzé alle porte di Torino dove è in programma la terza tappa del Circuito Teodoro Soldati, gara Giovanile Under 18.