Il Gardena torna padrone del Fosson

La quattordicesima edizione del Memorial Fosson è ancora dello sci club Gardena, che vince per la quinta volta la gara a squadre. Dopo i quattro successi consecutivi tra il 2017 e il 2021, i gardenesi si sono aggiudicati la medaglia d’oro del Criterium Italiano, inserito solo da tre anni.

I neo campioni d’Italia hanno preso il comando fin dalla prima giornata, acquisendo gara dopo gara un buon vantaggio nei confronti dei valdostani del Crammont, sempre all’inseguimento. Il Gardena ha vinto con 12.368 punti, davanti al Crammont che si conferma e vince di nuovo l’argento a distanza di un anno con 11.888 punti. Il bronzo è andato al Sestriere con 11.229. Tra gli under 16 ha primeggiato la squadra B del Sestriere, mentre tra gli under 14 medaglia d’oro per il Golden Team Ceccarelli. Le Alpi Centrali ha vinto la classifica dei Comitati.

SC Cramont (foto Gabriele Facciotti)

Oggi a Pila ultima giornata di gare, caratterizzata da nuvole, aria calda e temperature elevate; condizioni che hanno costretto gli organizzatore a lavorare le quattro piste con il sale. Di nuovo gigante per gli Allievi e slalom per i Ragazzi.

GIGANTE ALLIEVI - Il gigante femminile, disputato sulla pista Gorraz, è andato a Elisa Vavassori del Circolo Sciatori Madesimo (55.79) su Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski; 55.85) e Alice Casetta (Claviere; 55.94). Nel settore maschile, impegnato sulla Renato Rosa, dominio di Christian Kostner (Gardena) in 1.00.60, a precedere Edoardo Rossi (Crammont) in 1.01.67 e Andrea Piccone (MM Crew) in 1.01.77.

SLALOM RAGAZZI - Nella gara femminile successo per Marta Valzer (Bormio; 50.64) a precedere l’atleta di casa Anais Vuillermoz Curiat (Aosta; 50.95) e Arina Maturi dello Sporting Campiglio (51.11). Nella prova maschile, primo e terzo posto per le Alpi Centrali, grazie ad Achille Rota (Radici Group; 47.16) e Mattia Dabeni (Borno; 47.87); al secondo posto Pietro Augusto Rosso del Golden Team Ceccarelli (47.31).