Sci Uno-due del Lecco nello slalom maschile Cuccioli 1

Tanto divertimento per i giovani sciatori nella prima giornata del Criterium Cuccioli di La Thuile, ma anche immenso lavoro da parte degli organizzatori che hanno dovuto far fronte alle alte temperature fin dalle prime ore della mattina. Una run unica per i Cuccioli 2, impegnati nella gara di skicross, doppia manche di slalom per i Cuccioli 1, con inversione totale dei partenti e non solo della top 30, come accade per le categorie superiori. Cronometro alla mano, pettorale indossato, ma soprattutto tanti sorrisi tra gli oltre 500 Cuccioli impegnati sulle piste Piloni e Standard.

SLALOM CUCCIOLI 1 - La prova maschile si è risolta sul filo dei centesimi, con lo sci club Lecco a festeggiare la doppietta: primo Luca Bertoldini in 1.23.52, secondo il compagno di squadra Edoardo Ricci, a 4/100. A completare il podio è stato Elias Magoni (Ridanna) con il crono di 1.23.63. A causa di un ricorso, non è invece stata ufficializzata la classifica dello slalom femminile.

SKICROSS CUCCIOLI 2 - Alto Adige protagonista nella gara di skicross della categoria Cuccioli 2 femminile. Sulla pista “Standard” successo di Julia Plunger (Kastelruth) che ha anticipato di soli 5/100 Mia Molling dello Jochtal. Terza posizione per la valdostana Celeste Sabolo, che difende i colori del Club de Ski di Valtournenche e ha accusato 43/100 di ritardo. È invece il Trentino a dominare la prova maschile, grazie a Gregorio Buffatti del Fassactive (42.04) e Achille Salamini (42.29) del Falconeri Ski Team capaci di mettere a segno la doppietta; ancora Valle d’Aosta sul terzo gradino del podio, con il bronzo di Mattia Pedoja Maso (42.35) del Crammont.

Domani giornata conclusiva sulle piste di La Thuile: slalom dei Cuccioli 2 e skicross dei Cuccioli 1.