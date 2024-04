Sci: Il Gardena è al comando del Memorial Fosson

Ragazzi e Allievi di nuovo in pista per la seconda giornata del Memorial Fosson. A Pila programmi invertiti per le due categorie: gigante per i più piccoli e doppia gara di slalom per gli under 16. Grande caldo nella conca, nessun problema di prima mattina, salatura necessaria per prove successive.

Prende forma la classifica di società, aggiornata dopo le prime due giornate. Il Gardena, già in testa dopo le gare di venerdì, ha consolidato la prima posizione. Ha finora totalizzato 9.451 punti e precede il Crammont (9.027) e il Sestriere (8.311).

Gigante al termine delle due manche vittoria per Alyssa Borroni (2.09.82) del Crammont e gradino basso del podio per Cecilia Sessarego Catalisano (2.10.00) del Club des Sports. In seconda posizione Emma Castagnola (2.09.87) del Mondolè Ski Team. Il gigante maschile è andato al veneto Tommaso Zanardi (1.56.07) dello sci club 18, che ha preceduto l’altoatesino Pascal Kostner (1.56.96) del Gardena e il valdostano Pietro Seletto (1.57.17) degli Azzurri del Cervino.

Slalom Allievi 1: Netto successo di Arianna Putzer (Gardena) nella prima gara. Sulla pista La Nouva ha chiuso in 42.10, a precedere Alessandra Polotti del Bormio in 43.14 e Martina Mis del Sestriere (43.15). Manche decisamente più tirata in campo maschile: sulla Châtelaine vittoria di Mattia Valente (Drusciè; 45.35) con soli tre centesimi su Mattia Contino (Aosta; 45.38); terzo posto per Luca Maria Fiorentino (Bormio) in 45.52.

Slalom Allievi 2: Nella seconda gara gli atleti partiti davanti hanno sfruttato al meglio la pista. Doppietta delle Alpi Centrali, con Emma Bellini del Brixia prima in 45.45 e Carolina Ferri (Skiing) seconda in 47.00. Terzo tempo per Anita Sofia Rej del Sestriere (47.90). Nella run maschile il più veloce è stato Giulio Paolo Cazzaniga (Valchisone) in 45.53, davanti a Riccardo Depetris Pollini (Domobianca365; 47.29) e Luca Gerardini (Brixia Sci; 47.54).

Domani la chiusura del Memorial Fosson, con un programma leggermente diverso rispetto a quello ipotizzato. Confermato il gigante Allievi (una manche per tutti) sulla Renato Rosa per il settore maschile e sulla Gorraz per quello femminile; i Ragazzi tornano invece a gareggiare in uno slalom a manche singola tra La Nouva e la Châtelaine. A seguire la cerimonia di partenza.