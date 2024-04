CMJ Snowboard: Francesia Boirai bronzo nell’Sbx di Gudauri

È medaglia di bronzo Lisa Francesia Boirai nello Snowboardcross dei Campionati Mondiali Juniores di Snowboard, gara disputata questa mattina, a Gudauri, in Georgia. Eliminati invece negli ottavi di finale Matteo Rezzoli e Federico Casi.

Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur), di gran lunga la più giovane in gara – compirà 16 anni il prossimo 14 maggio e al primo anno in categoria – si è imposta nella quarta batteria degli ottavi di finale, così com’è prima nella seconda ‘heat’ dei quarti e, in semifinale, è seconda alle spalle della francese Lea Casta. Nella finale ad avere la meglio è proprio Lea Casta, davanti alla svizzera Wiedmer e, terza, Lisa Francesia Boirai.

L’unica ‘rider’ azzurra capace di salire sul podio dei Campionati Mondiali Juniores, prima della Francesia Boirai, fu Michela Moioli, anche lei bronzo, nel 2012 a Sierra Nevada (Spagna) e Erzurum (Turchia).

Si ferma agli ottavi la rincorsa di Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB), terzo nella seconda batteria degli ottavi, alle spalle del francese Jonas Chollet e del ceco Vojtech Trojan, e di Federico Casi (Sc Crammont MB, quarto nella quinta ‘heat’, batteria vinta dallo statunitense Tyler Hamel. Il titolo iridato è stato vinto dal tedesco Leon Ulbricht sulla coppia transalpina composta da Julien Tomas e Aidan Chollet; 17° Matteo Rezzoli; 31° Federico Casi."