Sci: Iniziano nel segno dei valdostani le finali del Giovanissimi

Valdostani grandi protagonisti nella prima giornata delle finali nazionali del 46° Gran Premio Giovanissimi Kinder Joy of Moving, l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Maestri Sci iniziato oggi - martedì 2 aprile - a Sestriere.

Cuccioli 2 (anno 2012) - Doppietta della Scuola Sci Valtournenche nel gigante femminile, disputato sulla pista Sises 2. Vittoria per Celeste Sabolo (35.22) davanti alla compagna di squadra Asia Joyeusaz (35.37), con terzo gradino del podio per Mia Molling (Carnia) in 35.77. Settima Maïdel Lustrissy (Monte Bianco; 36.59), ottava Estelle Fosson (Evolution; 36.71), quattordicesima Maelie Nicco (Champoluc). Nella top 50 anche Valentina Pigni (27a; Champoluc), Adele Tessa Tribelli (29a; La Thuile), Bianca Rizzi (30a; Champoluc) e Clarisse Bretto (34a; Pila). La gara maschile è stata vinta da Robin Kelder (Ortisei) in 35.23, davanti ad Achille Salamini (Italiana Sci; 35.49) e al valdostano Simone Mochet (Monte Bianco) in 35.62. Ancora Scuola Sci Monte Bianco in quarta posizione con Mattia Pedoja Maso (35.74), poi 15° Matteo Bergonzi (Champoluc), 23° Mathias Angster (Gressoney-Saint-Jean) e 46° Lorenzo Colombo (Monte Bianco).

Cuccioli 1 (anno 2013) - Sulla Standard hanno invece gareggiato gli sciatori nati nell’anno 2013. Nella prova femminile, vinta da Camilla Giachino (Limone) in 36.87, settima Carolina Mochet (Monte Bianco; 38.58), decima Valerie Artaz (Champoluc; 39.51) e tredicesima Margherita Bovio (Pila; 39.85). Poi 24a Francesca Carolina Gancia (Monte Bianco), 27a Audrey Jacquemod (Monte Bianco), 29a Nina Raffaelli (Monte Bianco), 30a Sophie Mahé Clavel (Monte Bianco), 48a Sophie Gard (Champorcher) e 49a Emma Oriani (Monte Bianco). Nella prova maschile sfiora il podio Vittorio Budelli (Valtournenche) che termina quarto in 38.58, alle spalle di Lukas Plank (Piancavallo; 37.47) che si è imposto su Alberto Colombini (Monte Amiata; 37.93) ed Elias Magoni (Piancavallo; 37.94).

Domani (mercoledì) sono in programma le gare di fondo e l’EA7 Emporio Armani - Gran Parallelo Giovanissimi; giovedì il gigante Baby 1 e Baby 2.

Le classifiche complete: https://www.granpremiogiovanissimi.it/it/classifica/114