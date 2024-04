Ciclismo: Mattia Agostinacchio vince il Gran Premio BCC a Cantù (CO)

Reduce dalla fatica nelle ‘ruote grasse’ degli Internazionali d’Italia Series, sabato 30, a Esanatoglia (Macerata), Mattia Agostinacchio, ieri, ha inforcato la bici da Strada e, nel 36° Gran Premio Bcc Cantù – 44° Coppa Città di Cantù, gara riservata alla categoria Juniores, l’aostano tesserato per la Ciclistica Trevigliese conquista il gradino alto del podio.

Tentativo di fuga dopo 35 km di corsa, iniziativa rintuzzata dopo 10 km, e nuova uscita solitaria dal gruppo, a 5mila metri dall’arrivo, di Matteo Valtulini, della Canturino, buco chiuso a 3 km dall’arrivo. Al triangolo rosso dell’ultimo chilometro, Mattia Agostinacchio (Ciclistica Trevigliese) coglie l’attimo giusto, e conquista una manciata di secondi, che gli permettono di vincere, dopo 96 km di gara, percorsa a 38,919 km/h, in 2h 28’00, lasciando a 3” la volata a sei per un posto sul podio, sprint che premia Riccardo Colombo (Pool Cantù – GB Junior Team) e Francesco Baruzzi (Gs Aspiratori Otelli Alchem Cwc).

Strada

Due giornata più che positive per Elisa Giangrasso (Biesse – Carrera), autrice di due ottime prestazioni in due gare su Strada riservate alla categoria Allievi Donne.

Il 31 marzo, nella Pasqualando – Trofeo Rosa, a Ponte a Egola (Pisa), gara vinta dalla ceca Antonie Cermanova, al traguardo dopo 44 km con il crono di 1h 15’36”, alla media di 34,921 km/h, a precedere, di 13”, la coppia Melania Minichino (Mazzano) e Vivienne Cassata (Cesano Marderno). Ottimo sesto posto, con un ritardo di 1’48”, di Elisa Giangrasso.

Di nuovo in sella, ieri, nel 34° Gran Premio Città San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), con successo nella volata a cinque per il gradino alto del podio, di Anna Bonassi (Mazzano), che chiude i 42 km del tracciato in 1h 08’25”, alla media di 36,833 km/h. Alle spalle della Bonassi, tutte con lo stesso tempo, Gloria Vezzosi (Oglio Po), Martina Orsi (Calderara) e, in quarta posizione, Elisa Giangrasso.

In gara nel giorni di Pasqua, a Ponte a Egola (Pisa), nella Pasqualando – Trofeo Rosa anche la categoria Esordienti Donne, che ha visto il successo, dopo 22 km, coperti in 34’48” alla media di 37,931 km/h, di Mina Marinini (Biesse – Carrera). Nella volata di gruppo, nona assoluta, quarta Esordienti secondo anno, Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team).