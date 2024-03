Simone Origone vince la 15/a Coppa del Mondo della carriera! Coppa numero 6 per Valentina Greggio

Simone Origone ha conquistato la quindicesima Coppa del Mondo della carriera, per Valentina Greggio è invece arrivata la coppa di cristallo numero sei: le avverse condizioni meteo non hanno consentito a Vars, Francia, di completare il recupero della quarta tappa di Coppa del Mondo, inizialmente prevista nella pirenaica Grau Roig e così per i due azzurri si è spalancata la via verso il trionfo a punteggio pieno nelle rispettive classifiche generali.

Il quarantaquattrenne valdostano ha la possibilità così di scrivere un ulteriore record nella propria carriera: come detto sono 15 ora i trionfi nella classifica finale di Coppa del Mondo, un cammino avviato nel 2004 e che lo vede detentore del primato per il terzo anno di fila.

La classifica finale della stagione vede Origone svettare a punteggio pieno a quota 300 davanti al francese Simon Billy, 240 punti grazie al triplice secondo posto, mentre in terza posizione si affaccia il neozelandese Tawny Wagstaff con 155 punti.

Sesta coppa di cristallo invece per Valentina Greggio: l’ossolana ha accumulato a sua volta 300 punti in una stagione che l’ha vista anche cogliere il titolo iridato, costantemente davanti alla francese Clea Martinez che la segue in graduatoria a quota 240; terzo posto per la svedese Mathilda Persson (170).