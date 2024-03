Sci nordico: N. Laurent, Cassol e Pellegrino sul podio di Pragelato (TO)

Prima delle due giornate dedicata ai Campionati italiani Assoluti, questa mattina, sulla pista olimpica di Pragelato (Torino), dov’era in programma la Sprint in tecnica classica, disputata sotto una fitta nevicata, condita da forti raffiche di vento che indubbiamente hanno procurato problemi agli atleti, ma anche e soprattutto agli skimen, alle prese con condizioni difficili da decifrare.

Al femminile, dopo il miglior tempo in qualifica, Nadine Laurent (Fiamme Oro), in finale deve arrendersi alla fiurlana dei Carabinieri, Martina Di Centa (già oro, domenica, nella 10 km Individuale in skating e, oggi, secondo crono in qualifica), con ottima terza Federica Cassol (Cse; 4° nelle qualifiche).

Al maschile, fa segnare il miglior crono nelle qualifiche l’alpino trentino Giacomo Gabrielli (CSe) che, in finale, nel lungo rettilinea d’arrivo, ha ragione di un coriaceo Federico Pellegrino (Fiamme Oro), con terzo, ancora per le Fiamme Oro, Mattia Armellini, bronzo nell’ultima settimana di attività della sua carriera.; sesto Paolo Ventura (Cse).

Domani, conclude degli Assoluti, sempre a Pragelato, con la 50 e 30 km, maschile e femminile, in tecnica classica.