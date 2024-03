Sci alpino: Annette Belfrond vince lo Slalom Fis dell’Alpe Cermis (TN)

Slalom Fis di buon livello tecnico, questa mattina, all’Alpe Cermis (Trento) e bella vittoria in rimonta di Annette Belfrond; bene anche Filippo Segala, che chiude nei migliori cinque della classifica.

Completa una bella rimonta con il secondo miglior tempo nella seconda manche e conquista il gradino più alto del podio Annette Belfrond (Cse; 1’22”32), che precede la napoletana Flavia Diletta Giordano (1’22”80) e l’altoatesina delle Fiamme Gialle, Celina Haller (1’22”82). In campo maschile, successo del carabiniere badiota Hannes Zingerle /(1’18”37). Al 5° posto, 3° Giovani, Filippo Segala (Sc Aosta; 1’18”95).

Sci alpino

Secondo SuperG Fis del Grand Prix Italia, questa mattina, a Pila (Valle d’Aosta) dopo quello disputato ieri e valido anche per il Campionato italiano Giovani, disputato in difficili condizioni meteo: nuvole basse e visibilità precaria e, sceso il trenta per cento degli atleti, la delegata Fis, la francese Anne-Chantal Pigelet Grévy ha deciso di fermare la gara, che resta regolare per la Federazione internazionale, ma non è valida per il Grand Prix Italia.

La vittoria è andata al bergamasco, tesserato nel comasco, Gabriel Masneri (1’24”39) davanti all’aretino Lorenzo Vincenzi (1’25”18) e al comasco, tesserato in Alto Adige, Francesco Riccardo Zucchini (1’25”58). Al 26° posto Pietro Orsenigo (Sc Gressoney MR; 1’28”90); 35° e 36°, dello Sc Crammont MB, Samuel Bal (1’31”16) e André Bieller (1’31”36).