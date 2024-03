Aosta Nuoto protagonista ai Campionati Regionali invernali Piemonte/VDA

Nello scorso fine settimana al Palanuoto di Torino si sono svolte le ultime due giornate dei Campionati regionali invernali, ultime tappe valide per ottenere i tempi di qualificazione ai Criteria Nazionali Giovanili che si terranno a Riccione dal 5 al 10 Aprile.

Giornate intense per gli atleti dell'Aosta Nuoto quelle ai Campionati Regionali di Categoria invernali del comitato Piemonte e Valle d'Aosta.

L'Aosta Nuoto è scesa in acqua con Navarretta Elena, Desandré Corinne, Pigliacelli Lin Mazzone Beatrice, Valenti Gaia, Cerrato Pietro, Peaquin Jacquy, Miserocchi Lorenzo e Merighi Davide.

Corinne Desandré

Buoni piazzamenti per tutti i ragazzi scesi in acqua con particolare riferimento per Davide Merighi e miserocchi Lorenzo che hanno ottenuto i loro personali sui 100 stile libero.