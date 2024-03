Golf. Francesca Mazzucato conquista il podio nel Trofeo "Saranno Famosi"

Una prestazione non al meglio non ha impedito alla 12enne tesserata per il Golf club Aosta Brissogne Francesca Mazzucato di conquistare il terzo gradino del podio nella classifica del lordo femminile under 14 del Trofeo “Saranno Famosi” disputato domenica sul campo torinese del Royal Park I Roveri. Francesca, scesa 9,2 di handicap dopo l’ultimo risultato, ha chiuso il proprio impegno con le 18 buche, con 88 colpi, preceduta dalla vincitrice Martina Durbano (85 colpi) e da Francesca Motta (86 colpi) che si è guadagnata la seconda piazza.

Non è riuscito a Emanuele Giachino (Courmayeur) e Alessandro Subet (Aosta Brissogne), i due giovani valdostani in gara, l’exploit di superare il taglio, riservato ai miglior 54 giocatori, accedendo alla terza e conclusiva giornata del Trofeo del Tigullio, gara internazionale giovanile, che ha preso il via nella giornata di venerdì 22 marzo.

Alessandro Subet e Emanuele Giachino

Un campo molto difficile e pesante, quello del Circolo Golf Rapallo, ha complicato non poco l’impegno dei due valdostani. Giachino, 17 anni, ha chiuso il primo giro con 83 colpi e il secondo con 82. 165 lo score totale al termine delle prime due giornate lo hanno escluso di un nulla, 55esimo della classifica del lordo, dalla partecipazione alla terza e conclusiva giornata.

Subet, 15 anni, con il green dell’impianto ligure non è entrato in grande sintonia aprendo il primo giro con 84 e lasciando ancora due colpi nel giro del sabato dove, chiudendo in 86, ha scritto un totale di 170 colpi nei due giorni, prestazione che gli ha consegnato il 67esimo posto finale.

Nel weekend di Pasqua, domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile, sono iscritti per la 42esima edizione del Trofeo Gianluca manifestazione giovanile federale in programma sulle buche del circolo La Mandria di Torino, dove sono attesi lo stesso quartetto valdostano: Francesca Mazzucato, Emanuele Giachino, Alessandro e Federico Subet.