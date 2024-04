Golf: Scatta la seconda edizione della prestigiosa "Golf Cup Engel & Völkers Italia"

Torna la “Golf Cup Engel & Völkers Italia”, il circuito golfistico ideato e progettato dal Gruppo Engel & Völkers, leader nel settore immobiliare del pregio, in collaborazione con garedigolf.it, società che organizza e gestisce numerosi circuiti di golf blasonati su tutto il territorio nazionale.

Dopo il successo dello scorso anno, la seconda edizione della competizione torna quest’anno con un programma di 24 tappe, che da Rapallo a Ostuni, passando per località rinomate come il Lago di Garda e Courmayeur, attraverserà tutta l’Italia. In partenza il prossimo 21 aprile al “Bologna Golf Club”, terminerà il 20 ottobre al “Marco Simone”, prestigioso golf club della Capitale che nel 2023 ha anche ospitato la prima edizione della Ryder Cup giocata in Italia.

“Per la nuova edizione del circuito golfistico Engel & Völkers abbiamo deciso di selezionare 24 tappe premium con una finale dedicata presso il Marco Simone di Roma”, ha dichiarato Roberto Bianchi, presidente di garedigolf.it.

“Siamo orgogliosi di poter annunciare oggi la seconda edizione di questa rinomata competizione golfistica, che puntiamo a rendere un appuntamento annuale riconoscibile per sportivi e appassionati”, ha commentato Muhannad Al Salhi, amministratore delegato di Engel & Völkers Italia. “Accanto al nostro partner d’eccellenza, garedigolf.it, abbiamo ideato un circuito tailor made presso le meravigliose location che offre il nostro Paese”.

Tutte le tappe della “Golf Cup Engel & Völkers Italia 2024” si svolgono nel fine settimana e prevedono le categorie Stableford con varie premiazioni tra cui quelle per il primo Lordo e il primo e secondo Netto di categoria. Il circuito è organizzato in partnership con NIO Cocktails.

Il calendario della “Golf Cup Engel & Völkers Italia 2024”

21 aprile “Prima Tappa” Bologna Golf Club

4 maggio Garlenda Golf Club

4 maggio Castelconturbia Golf Club

12 maggio Golf Club Ducato La Rocca

Maggio Bogogno Golf Club

25 maggio Golf Club Acquasanta

26 maggio Ca’ degli Ulivi – Marciaga Golf Club

2 giugno Molinetto Golf Club

9 giugno Margara Golf Club

9 giugno Golf Club Carimate

23 giugno Golf Club Boves

20 luglio Golf Club Courmayeur

21 luglio Franciacorta Golf Club

17 agosto Golf Club Ponte di Legno

31 agosto Acaya Golf Club

31 agosto Golf Club Folgaria

1° settembre San Domenico Golf Club

15 settembre Golf Club Sanremo

21 settembre Cherasco Golf Club

6 ottobre Golf Club Verona

6 ottobre Golf Club Rapallo

Settembre Firenze

Settembre/ottobre Golf Club Napoli

20 ottobre “Tappa Finale” Golf Club “Marco Simone” Roma