Golf: Giovani valdostani in evidenza al torneo "Teodoro Soldati"

Non è sfuggito l’ennesimo risultato importante per Francesca Mazzucato (Golf club Aosta Brissogne) capace di centrare un importante secondo posto, domenica 14 aprile, nella terza tappa del circuito Teodoro Soldati, gara Giovanile Under 18, organizzata sulle 9 buche del Golf club Le Primule di Mazzé.

Francesca, 12enne tesserata per il circolo di fondo valle, è partita in salita con la buca 1 conclusa con 8 colpi, poi un costante recupero con una buona gestione di gara, condizionata purtroppo dai 9 colpi alla buca 14. Alla fine il riscontro della sua prestazione è stato di 82 colpi, 6 in più della vincitrice di giornata, Maria Coppini (Castelconturbia), che si è imposta con 76.

Altrettanto positive, nell’appuntamento torinese, le prestazioni di Federico Subet (Golf club Aosta Brissogne) e Emanuele Giachino (Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses) che hanno centrato il terzo gradino del podio nella classifica maschile del Lordo Medal.

Davanti ai due 17enni valdostani, il vincitore Gabriele Gattiglia (Rapallo) con 72 e Mattia Rosso (Torino) che ha concluso con 73 colpi. Regolare la condotta di Federico Subet, con 75 colpi, ottimo terzo, con un solo momento di difficoltà, alla buca 3 (4 oltre il par), gestendo poi il resto del proprio impegno con grande equilibrio. Ha chiuso anche lui con 75 colpi, terzo ex aequo, Emanuele Giachino. Il giovane di Excenex, da parte sua, non ha patito momenti complicati, giocando però sei buche con 2 colpi oltre il par, andando a condizionare una prestazione che poteva essere ancora migliore.

Una piccola soddisfazione aggiuntiva per il golfista di Charvensod Federico Subet che, pur a pari punti con altri cinque giocatori, ha ricevuto il premio riservato al terzo classificato in virtù del miglior risultato fatto registrare nel secondo giro, quelle delle buche dalla 10 alla 18, con 35 colpi.

In gara sui green torinesi anche altri tre valdostani con al 16esimo, sempre guardando la classifica del lordo, Alessandro Subet (Golf club Aosta Brissogne) con 79 colpi, 31° Mathias Sciocchetti Bois (Golf club Aosta Brissogne) con 86 colpi, 39° Julian Faccini (Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses) con 87 colpi.

La prossima settimana doppio impegno per le giovani leve curate dalla delegazione regionale della Federgolf. Sabato 20 aprile appuntamento a Boves, in provincia di Cuneo e domenica impegno ad Arenzano. Entrambi gli appuntamenti, a cui sono iscritti i sei talenti dei club valdostani, rientrano tra gli appuntamenti del circuito riservato ai giovani, “Teodoro Soldati”.