Sci alpino: Moras e Sessarego nelle 'dieci' dello Slalom di Andalo

Penultima giornata dei Campionati italiani Children, oggi, a Andalo (Trento) con i Ragazzi impegnati nello Slalom – e buon piazzamento nelle ‘dieci’ di Maya Moras e Cecilia Sessarego Catalisano – e il SuperG Allievi, gara disputata dopo l’annullamento della discesa di prova, ieri, per scarsa visibilità. La rassegna tricolore di categoria calerà il sipario, domani, con in programma lo Slalom Allievi e lo Skicross Ragazzi.

Categoria Ragazzi * CIRag Slalom – Al femminile successo dell’altoatesina Amy Happacher (1’28”23) seguita dalla milanese, tesserata a Cuneo, Benedetta Rosa Ranieri (1’28”97) e da Carlotta Maria Pignaton Fagnani (1’29”94), nata e residente in Svizzera e tesserata a Como. Al 6° e 7° posto, per il Club de Ski Valtournenche, Maya Moras (1’31”78) e Cecilia Sessarego Catalisano (1’32”40); 14° Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas; 1’34”27); 28° Anja Torroni (Sc Crammont MB; 1’37”93). Titolo maschile al romano, tesserato a Belluno, Tommaso Zanardi (1’34”44; bronzo in Gigante, ieri) che precede di 4/100 il verbanese Andrea Villaraggia (1’34”48; 4° in Gigante) e il trentino Francesco Odorizzi (1’35”79). In 11° posizione Niccolò Bisi (Sc Val d’Ayas; 1’38”48); 13° Marco Piacenza (SC Azzurri del Cervino; 1’38”96); 28° Matteo Merlo (Sc Mont Glacier; 1’48”89).

Categoria Allievi * CIAll SuperG – A imporsi, dopo l’oro in Gigante, è la napoletana Giada D’Antonio (46”85) davanti alla trentina Lavinia Paci (46”93) e valtellinese, tesserata a Brescia, Carlotta Pedrolini (47”16; già bronzo in Gigante). Al 23° posto Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski; 48”25); 49° Alice Tonolini (Sc Crammont MB); 56° a pari merito Sara Parini (Sc Aosta) e Sophie Fragno (Sc Chamolé); 67° e 68° Martina Valente (Club de Ski) e Giulia Bosonin (Sc Crammont MB). In campo maschile vittoria del ternano, tesserato a Bormio, Luca Maria Fiorentino (45”92) a precedere la coppia del Comitato Fisi-Aoc: il torinese Ettore Arturo Bussei Canone (46”00) e il genovese, tesserato nel cuneese, Francesco Sadowski (46”24). In 15° posizione Mattia Contino (Sc Aosta; 47”04); 16° Edoardo Rossi (Sc Crammont MB; 47”12); 41° Laurent Grivel (Sc Crammont MB); 45° Andrea Romano (Club de Ski); 52° Thomas Carrozza (Club de Ski); 60° Giovanni Corte (Sc Val d’Ayas); 78° Samuele Bandito (Sc La Thuile Rutor); 83° Michele Bisetti (Sc Crammont MB).