Sci velocità: Simone Origone ancora il più veloce a Vars (FRA)

Due discese di allenamento anche oggi a Vars (Francia), preludio alle qualifiche e alla finale che vale il Campionato Mondiale di Sci di velocità, titolo che sarà assegnato nella mattinata di sabato 23 marzo. E anche nella prima prova odierna, con partenze che via via si alzano verso la cima della pista Chabrières, in vetta alla classifica si confermano Simone Origone e Valentina Greggio.

Nella prima ‘run’, Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino; 210,255 km/h) ha preceduto il francese Simon Billy (209,192) e il ceco Radim Palan (208,804). In campo femminile netta la supremazia della verbanese tesserata per il Club de Ski Valtournenche, Valentina Greggio (205,526 km/h) seguita dalle francesi Clea Martinez (198,971) e Maelle Loridon (198,237).

Nella seconda sessione di allenamento non cambiano le gerarchie, con Simone Origone (218,353 km/h) sempre davanti a Simon Billy (217,338) e, terzo, l’austriaco Klaus Schrottshammer (217,010). In campo femminile Valentina Greggio (21’’727 km/h) precede la svedese Mathilda Persson (207,086) e Clea Martinez (205,397).

Ieri, la giuria ha aggiunto un terzo giro, che ha visto primeggiare ancora Simone Origone (209,860 km/h) ancora davanti a Simon Billy (209,520) e Radim Palan (208,640). Copione identico anche al femminile, con Valentina Greggio (205,390 km/h) sempre davanti a Clea Martinez (200,65 km/h) e a Maelle Loridon (199,60 km/h).

Il programma a Vars prosegue, giovedì con i quarti, venerdì semifinali e la finale sabato.

GpI Sci alpino

Due SuperG Fis femminili, questa mattina, a Bardonecchia (Torino) validi per il Grand Prix Italia, il circuito istituzionale della Fisi che premia le atlete non inserite nelle squadre nazionali, con la migliore delle valdostane Carlotta Da Canal in entrambe le gare.

Nel primo SuperG di giornata s’impone la romana dell’Esercito, Camilla Vanni (52”77; 1° del GpI) a precedere la coppia altoatesina formata Elisa Platino (Cs Carabinieri; 53”06) e Nicole Ploner, con terza a pari merito la cuneese dei Carabinieri, Melissa Astegiano, in 53”69. Al 10° posto Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri; 54”97); 16° Héloïse Edifizi (Club de Ski; 54”65); 18° Greta Angelini (Sc Chamolé; 54”88); 33° Giulia Crippa (Club de Ski; 57”32).

Nella replica, è l’azzurra Elisa Platino (53’71) davanti a Camilla Vanni (53”73) e a Nicole Ploner (54”16). In 11° posizione Carlotta Da Canal (54”97); 15° Greta Angelini (55”49); 36° Giulia Crippa (57”53); non ha concluso la gara Héloïse Edifizi.

Il programma a Bardonecchia prosegue, domani, con il Gigante e, venerdì, con lo Slalom.