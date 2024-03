Sci alpino: Cecilia Sessarego bronzo nel SuperG Ragazzi a Andalo

Dopo l’annullamento dello Skicross, ieri, valido per il titolo tricolore Allievi, questa mattina in pista entrambe le categorie Children, con la disputa del SuperG Ragazzi, format che consegna la medaglia di bronzo a Cecilia Sessarego Catalisano e il quarto posto di Anaïs Vuillermoz Curiat, con quattro atlete dei sodalizi valdostani nelle migliori sedici; nel Gigante Allievi, Eleonora Samà Sacchi e Edoardo Rossi conquistano un piazzamento nei migliori venti.

Categoria Ragazzi * CIRag SuperG – Al femminile, netto il successo della torinese Ludovica Vottero (1’09”82) a precedere la badiota Francesca Miribung (1’11”13) e Cecilia Sessarego Catalisano (Club de Ski Valtournenche; 1’11”62). Quarta, a 4/10 dal podio, Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta; 1’12”03); 9° Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’12”25); 16° Arianna Grosso (Sc Mont Glacier; 1’12”97); 39° Maya Moras (Club de Ski); 42° Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas); 53° Anja Torroni (Sc Crammont MB); 57° Rebecca Borri (Sc La Thuile Rutor). In campo maschile, successo del torinese Felix Baldi (1’07”91) seguito dal valtellinese Marco Compagnoni (1’08”71) e dal triestino Tommaso Dagri (1’08”87). Al 20° posto Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 1’10”91); 30° Niccolò Bisi (Sc Val d’Ayas; 1’11”52); 41° Matteo Merlo (Sc Mont Glacier); 48° Umberto Chiapello (Sc Crammont MB); 63° Marco Piacenza (Sc Azzurri del Cervino); 67° Alexander Marangoni (Sc Courmayeur MB).

Categoria Allievi * CIAll Gigante – Già al comando a metà gara, si conferma in cima al podio la napoletana Giada D’Antonio (1’46”42), a precedere, in risalita dalla quinta piazza, l’altoatesina Victoria Klotz (1’47”22), la valtellinese Carlotta Pedrolini (1’47”51). Al 18° posto Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski; 1’49”24); 22° Sophie Fragno (Sc Chamolé; 1’49”64); 31° Ginevra Sisto Besozzi (Sc Courmayeur MB; 1’50”64); 40° Giulia Bosonin (Sc Crammont MB; 1’52”49); 43° Alice Tonolini (Sc Crammont MB); 57° Sara Parini (Sc Aosta); 69° Martina Valente (Club de Ski). In campo maschile si conferma al vertice dopo la prima manche il gardenese Christian Kostner (1’46”79) davanti, in risalita dalla sesta piazza, del torinese Ettore Bussei Canone (1’47”19) e del friulano Federico Silvestrin (1’47”39). In 17° posizione, in recupero di sette posti, Edoardo Rossi (Sc Crammont MB; 1’48”54); 21° e 22° Andrea Romano (Club de Ski; 1’48”75) e Mattia Contino (Sc Aosta; 1’48”82); 61° Thomas Carrozza (Club de Ski); 69° Samuele Bandito (Sc La Thuile Rutor); 82° Michele Bisetti (Sc Crammont MB).

Domattina, nella seconda giornata di gare, la categoria Ragazzi sarà impegnata nel Gigante, mentre gli Allievi saranno alle prese con le prove del SuperG.