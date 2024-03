Sci velocità: Simone Origone subito veloce nelle prove a Vars (FRA)

Le condizioni meteo sono migliorate e gli uomini-jet potuto effettuare i primi due giri di prova di avvicinamento al Campionato Mondiale di Sci di velocità sulla pista Chabrière di Vars (Francia), con Simone Origone e Valentina Greggio subito veloci.

Nel primo giro il più veloce è stato l’atleta di casa e recordman mondiale, Simon Billy (194,110 km/h) davanti a Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino; 192,880) e al ceco Radim Palan (192,800). Al femminile s’impone la francese Clea Martinez (188,360 km/h) seguita dalla verbanese, tesserata per il Club de Ski Valtournenche, Valentina Greggio (188,190) e dalla svedese Mathilda Persson (184,890).

Nella replica, con partenza alzata, Simone Origone (203,340 km/h) precede gli austriaci Klaus Schrottshammer (202,750) e Manuel Kramer (202,020). Al comando Valentina Greggio (200,680 km/h) seguita dalle francesi Clea Martinez (1967,080) e Maelle Loridon (195,750).

Il programma della rassegna iridata prosegue, domani, con due discese di prova; giovedì 21, i quarti e venerdì 22 le semifinali e, sabato 23, la finale con il titolo mondiale in palio.









EC Sci alpino

Finali di Coppa Europa di Sci alpino per le discipline veloci con, questa mattina, la prima prova della Discesa libera e miglior crono fatto segnare dall’austriaca Magdalena Egger (1’24”54). La migliore delle azzurre, 6°, è Nadia Delago (1’25”86); 35° Matilde Lorenzi (Cse; 1’28”76); 42° Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’29”49).









Programma gare internazionali sci di fondo

ven 22/03/24 – cij/cpi– sprint tc m/f pragelato (to) sab 23/03/24 – cia/cpi– staff mix pragelato (to) dom 24/03/24 – cia/cpi– 10 km tc m/f pragelato (to)

dom 24/03/24 – cpi sen/u23/cig – 20 km tl m-10 km tl f pragelato (to)





biathlon

sab 23/03/24 – cia/cpi sen/u22/u19/u17 – mass start m/f anterselva (bz) dom 24/03/24 – cia/cpi sen – sprint m/f anterselva (bz)

dom 24/03/24 – cia/cpi u22/u19/u17 – staff mix anterselva (bz)









sci alpino





mer 20/03/24 – cdm – trav dh f saalbach (aut) mer 20/03/24 – cdm – trav dh m saalbach (aut)

mer 21/03/24 – gpi gio/asp – sg f bardonecchia (to) gio 21/03/24 – cdm – tra dh f saalbach (aut)

gio 21/03/24 – cdm – tra dh m saalbach (aut)

gio 21/03/24 – cig/gpi giov/asp– gs m sestriere (to) gio 21/03/24 – gpi giov/asp– gs f bardonecchia (to)

ven 22/03/24 – cdm – sg f saalbach (aut) – 10, raisport*eurosport

ven 22/03/24 – cdm – sg m saalbach (aut) – 11.30, raisport*eurosport ven 22/03/24 – gpi giov/asp– sl f bardonecchia (to)

ven 22/03/24 – cig/gpi gio/asp – sl m sestrtiere (ita) ven 22/03/24 – ec – sg f kvitfjell (nor) – 10

ven 22/03/24 – ec – sg m kvitfjell (nor) – 12

sab 23/03/24 – cdm – dh f kvitfjell (nor) – 11.15, raisport*eurosport dom 24/03/24 – cdm – dh m kvitfjell (nor) – 11.15, raisport*eurosport

dom 24/03/24 – pinocchio U16 allievi – gs m/f abetone (pt) – 11.15, raisport*eurosport dom 24/03/24 – pinocchio u14 ragazzi – sl f abetone (pt) – 11.15, raisport*eurosport





snowboard

gio 21/03/24 – cdm – qualificazioni sbs m/f silvaplana (svi) – 09-11.30 gio 21/03/24 – ec – sbx m/f lenk (svi) – 09

ven 22/03/24 – cdm – qual sbx m/f mont st.-anne (can) – 15.30 ven 22/03/24 – ec – sbx m/f lenk (svi) – 09

sab 23/03/24 – cdm – sbx m/f mont st.-anne (can) – 17, eurosport sab 23/03/24 – cdm – sbs m/f silvaplana (svi) – 11-13

dom 24/03/24 – cdm – sbx m/f mont st.-anne (can) – 17, eurosport dom 24/03/24 – cmj – qual sbs m/f livigno (ita)





sci velocità

mar 19/03/24 – cm– 2 manches m/f vars (fra) mer 20/03/24 – cm– 2 manches m/f vars (fra)

gio 21/03/24 – cm– 2 runs quarti finale m/f vars (fra) ven 22/03/24 – cm– semifinali m/f vars (fra)

sab 23/03/24 – cm– finali gare m/f vars (fra)





scialpinismo

ven 22/03/24 – cpi sen/u23/jr/cad – tour du rutor- la thuile (ao) sab 23/03/24 – cpi sen/u23/jr/cad – tour du rutor - la thuile (ao) dom 24/03/24 – cpi sen/u23/jr/cad – tour du rutor - la thuile (ao)